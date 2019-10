ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod PORTOCALIU: unde lovesc furtunile și grindina

ALERTĂ de fenomene meteo periculoase IMEDIATE. Cod GALBEN: unde lovesc furtunile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod portocaliu și cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 03-10-2019 ora 18:25 până la : 03-10-2019 ora 19:30







In zona : Județul Bacău: Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Strugari, Tamași, Sărata;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 70...80 km/h, vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25...30 l/mp



COD GALBEN



Valabil de la : 03-10-2019 ora 18:20 până la : 03-10-2019 ora 19:30



In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Corni, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Curtești, Răchiți, Copălău, Călărași, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Stăuceni, Santa Mare, Unțeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Blândești, Hănești, Ripiceni, Românești, Răușeni;

Județul Suceava: Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Cornu Luncii, Udești, Verești, Preutești, Baia, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Vulturești, Bogdănești, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55...60 km/h, izolat vijelie, averse ce vor cumula 15...20 l/mp, descărcări electrice



Valabil de la : 03-10-2019 ora 17:30 până la : 03-10-2019 ora 19:30



In zona : Județul Bacău;

Județul Neamţ;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55...70 km/h, izolat vijelie, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice