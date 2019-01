Alertă meteo de fenomene EXTREME în jumătate de ţară

Alt fenomen deosebit de periculos după ploaia îngheţată. Este cod galben de ceață densă, luni dimineaţă, în mai bine de jumătate din țară. Fenomenul este asociat și cu depuneri de chiciură.

Am scăpat de ploaia înghețată, însă în această dimineață ne confruntăm cu un alt fenomen periculos. Este cod galben de ceață densă, la această oră, în mai bine de jumătate din țară. Fenomenul este asociat și cu depuneri de chiciură.

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 8:00 până la : 28-01-2019 ora 10:00

In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Prahova: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Jugureni, Olari, Fântânele;

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

Județul Giurgiu;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Raciu, Morteni, Vlădeni, Perșinari, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Buzău, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Padina, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Breaza, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Robeasca;

Județul Teleorman;

Județul Ilfov;

Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Grădiștea, Curcani, Mitreni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Cuza Voda, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 6:00 până la : 28-01-2019 ora 8:00



In zona : Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Bunești, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Măldărești, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Olt;

Județul Gorj;

Județul Dolj;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 5:00 până la : 28-01-2019 ora 8:00

In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Se vor semnala : local - ceață care va reduce vizibilitatea sub 200 m

Fenomene asociate : chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 2:00 până la : 28-01-2019 ora 8:00



In zona : Județul Vaslui;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : local - ceață care va reduce vizibilitatea sub 200 m

Fenomene asociate : chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 2:00 până la : 28-01-2019 ora 8:00



In zona : Județul Ialomiţa: Slobozia, Urziceni, Amara, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Grivița, Scânteia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Săveni, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Ograda, Movilița, Gheorghe Lazăr, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Bucu, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Giurgiu;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Argeş: zona joasă;

Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Vădeni, Dudești, Măxineni, Victoria, Traian, Stăncuța, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Berteștii de Jos, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Surdila-Greci, Scorțaru Nou, Racoviță, Făurei;

Județul Dâmboviţa: zona joasă;

Județul Teleorman;

Județul Buzău: zona joasă;

Județul Ilfov;

Județul Călăraşi: Modelu, Dragalina, Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Perișoru, Ulmeni, Fundeni, Ciocănești, Grădiștea, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Cuza Voda, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Ștefan Vodă, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu, Oltenița;



Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m

Fenomene asociate : depuneri de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2019 ora 1:55 până la : 28-01-2019 ora 8:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m

Fenomene asociate : depuneri de chiciură