Alergia la nuci și alune: primele simptome

Aproximativ 5% dintre copiii din scoala primara sunt alergici la nuci si la alune. Acestea fac parte din lista celor mai comuni alergeni.

Desi alunele sunt de fapt legume si fac parte din aceeasi familie in care se regasesc mazarea si lintea, proteinele pe care le contin sunt similare celor care se gasesc in nuci.

De aceea, copiii si adultii alergici la alune sunt de cele mai multe ori alergici si la nuci, migdale, alune de padure, nuci de macadamia sau de Brazilia, fistic, nuci pecan sau caju.

Cum se manifesta alergia la nuci si alune

Sistemul imunitar al copiilor se poate simti amenintat de posibilele efecte nocive ale proteinelor din nuci si alune si atunci actioneaza pentru a proteja organismul acestora prin crearea de anticorpi precum imunoglobulina E, care la randul sau favorizeaza eliberarea in corp a histaminelor. Histaminele afecteaza sistemul respirator, tractul gastrointestinal, pielea si sistemul respirator.

Reactii adverse:

- dureri de stomac insotite de voma si diaree;

- prurit cutanat;

- scaderea presiunii sangvine;

- respiratie ingreunata.

De multe ori, reactiile pot fi foarte blande, asa cum sunt momentele in care acestea se limiteaza la aparitia unor pete rosii pe piele, insotite de prurit. Alteori insa, reactii precum respiratia suieratoare si dificila sau scaderea pulsului pot duce la pierderea cunostintei si la lesin si, in cele mai grave dintre cazuri, la socuri anafilactice care pot reprezenta o adevarata amenintare pentru viata persoanelor care sufera din cauza alergiilor la nuci si alune.

Diagnosticarea alergiilor la nuci si alune

Chiar si cele mai mici cantitati de astfel de alimente ingerate pot provoca reactii alergice, in cazul in care copilul tau este sensibil la ele. Daca observi astfel de schimbari sau daca acesta acuza dureri intestinale si stomacale ori prezinta pete rosii pe corp atunci cand consuma nuci sau alune, trebuie sa ii faci niste analize pentru a diagnostica in mod corect alergia.

Cele mai comune teste sunt cele cutanate si presupun aplicarea directa a alergenilor pe piele si lezarea usoara a acestora cu ajutorul instrumentelor sterile din clinici; reactiile sunt imediate, in cazul in care alergiile se confirma si se manifesta prin inrosirea si inflamarea pielii in zona testata.

Metoda este foarte putin invaziva si foarte bine tolerata de catre copii. O alta metoda este expunerea directa, respectiv ingerarea nucilor sau a alunelor si urmarirea, timp de cateva ore, a reactiilor.

Ambele metode sunt destul de riscante pentru copiii si adultii predispusi la anafilaxie, asa ca cea mai sigura metoda de testare, chiar daca este putin mai dureroasa, raman analizele sangvine, al caror rezultat nu este insa la fel de rapid ca in cazul celorlalte teste.

Tratamentele pentru copiii alergici la nuci si la alune

Cele mai comune tratamente pentru simptomele usoare ale alergiilor alimentare, in general, includ medicamentele antihistaminice. Pe langa acestea, calmantele pentru durerile de stomac pot ameliora crampele, asa cum alte tipuri de medicamente pot elimina simptomele de greata si starile de voma.

Insa in cazurile foarte grave, este indicat sa ai la indemana o doza cu adrenalina injectabila, care ti-ar putea salva copilul in cazul unei reactii foarte severe asa cum este socul anafilactic. Aceasta va fi prescrisa de catre medicul alergolog, care te va invata totodata cum si in ce situatii sa o administrezi.

Recomandari pentru parintii ai caror copii sufera de alergii la nuci si la alune

In primul rand, trebuie sa stii ca cele mai multe alergii alimentare la alergenii cei mai puternici precum sunt crustaceele, pestele, nucile si alunele raman de regula active pe tot parcursul vietii. De aceea, trebuie sa te asiguri ca micutul tau nu va consuma astfel de alimente.

Pentru a le elimina complet din alimentatia sa obisnuita, citeste cu atentie etichetele produselor alimentare procesate pe care le cumperi si asigurata-te ca acestea nu contin uleiuri sau proteine provenite de la nuci si alune.

Sursa: copilul.ro