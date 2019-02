Alegeri Republica Moldova. Pro-europenii, rezultat bun. Învinși de fraude și de sistemul de vot

Maia Sandu și Andrei Năstase

Alegeri Republica Moldova. Socialiștii președintelui pro-rus Igor Dodon au venit pe primul loc în scrutinul legislativ desfășurat duminică peste Prut. Opoziția pro-europeană a obținut un rezultat foarte bun, în ciuda fraudelor și a sistemului de vot potrivnic. Partidul Democrat, al omului de afaceri Vlad Plahotniuc, a sosit pe locul trei.

Alegeri Republica Moldova. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), al președintelui pro-rus Igor Dodon, a obţinut 31,41% din voturi la scrutinul legislativ desfășurat duminică peste Prut și mkarcat de nenumărate acuzații de fraudă și nereguli, din partea opoziției pro-europene.



PSRM este urmat de Blocul Electoral ACUM (Platforma DA şi PAS) cu 26,06%, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală luni, la ora 07:00, după procesarea a 97,29% din procesele verbale, un rezultat foarte bun pentru Opoziția ignorată de presă și confruntată cu lipsa de resurse.

Blocul ACUM a câștigat cele mai multe mandate pe circumscripțiile uninominale din Chișinău. Potrivit rezultatelor finale, blocului le-a revenit 6 mandate de deputat, în timp ce socialiștilor numai 5.

La nivel național, pe locul trei a sosit Partidul Democrat, al oligarhului Vlad Plahotniuc, aflat la guvernare, pentru care şi-au dat votul 24,05% din alegători. Iar pe patru a venit Partidul Politic 'Şor' - 8,49%.

Alegeri Republica Moldova. Opoziția pro-europeană a lansat mai multe acuzații de fraudă și a cerut observatorilor să nu recunoască alegerile, făcând trimitere spre situația întregistrată în regiunea transnistreană și în apropiere de aceasta, unde prezența la vot a fost suspectă și masivă.

Alegeri Republica Moldova: Democrații, avantajați de sistemul electoral

Pentru prima dată, alegerile au loc în baza unui sistem mixt: 51 de parlamentari vor fi aleși în circumscripții uninominale și 50 - pe liste de partid.

Schimbarea sistemului electoral, care îi avantajează pe Socialiști și pe Democrați, a fost criticată de Maia Sandu și Andrei Năstase. Fără succes însă.

În urma analizei rezultatelor preliminare din circumscripțiile electorale uninominale cei mai mulți deputați îi va avea Partidul Democrat.

PDM a acumulat 18 mandate, fiind urmat de PSRM cu 16, de blocul ACUM cu 11 deputați și Partidul Șor cu 2 mandate de deputat. În viitorul legislativ vom avea și 3 candidați independenți.

Soarta unui mandat rămâne neclară la această oră. Este vorba despre cel din circumscripția numărul 51, SUA, Canada unde sunt procesate abia 23% din buletinele de vot.

Alegeri Republica Moldova: Acuzații de fraude

Alegerile au fost dominate de acuzațiile de fraudă, în special în regiunea tranistreană, unde votul a fost masiv și, spun unii, contra cost.

Maia Sandu, co-preşedintele blocului electoral ACUM, a declarat că: ”alegerile nu au fost nici libere, nici corecte şi că Republica Moldova „se rostogoleşte în dictatură de stil putinist”.

Andrei Năstase şi Maia Sandu au făcut apel la partenerii externi, în special la UE, România şi SUA, să evalueze şi să se pronunţe cu privire la situaţia alegerilor din Republica Moldova.

Alegeri Republica Moldova: Intervenție la Realitatea TV

Atât Maia Sandu cât și Andtrei Năstase au intervenit, duminică seară, la emisiunea Jocuri de Putere de la Realitatea TV.

„Noi am cerut deja ca rezultatele alegerilor să nu fie recunoscute pe cele două circumscripții în care au votat cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, inclusiv pentru că noi nu am avut nicio posibilitate să facem campanie electorală acolo, să-i informăm despre noi și programul nostru. Ținând cont de aceste încălcări, sperăm să fim sprijiniți de observatorii internaționali În rest, am declarat, am constatat fraude majore...Comunicăm acum cu colegii noștri din diferite localități ca să documentăm toate fraudele și am anunțat deja că vom ieși la proteste, pentru că considerăm aceste alegeri fraudate”, a spus Maia Sandu.

„Noi am zis mai devreme: comunicăm cu colegii noștri și documentăm toate fraudele, o să comunicăm și cu observatorii internaționali. Le-am cerut și lor să nu se grăbească să vină cu constatări înainte să examineze toate fraudele, inclusiv cele prezentate de noi. În același timp, ne pregătim să ieșim cu toți cetățenii Republicii Moldova care nu vor să le fie furate voturile, o să ieșim să ne apărăm votul în stradă”, a adăugat Sandu.

La rândul său, Andrei Năstase, liderul Platformei DA, în cadrul aceleiași emisiuni, a declarat că din punctul său de vedere aceste alegeri nu pot fi validate.

„Aceste alegeri nu pot fi nici libere și nici corecte, deci aceste alegeri nu pot fi validate din punctul meu de vedere”, susține Năstase.

Alegeri Republica Moldova: Nemulțumirea diasporei

Moldovenii din diasporă care nu și-au putut exercita dreptul la vot au lansat o petiție, notează Radio Europa Liberă.

În adresarea lor către autorități și misiunile de observare ei se plâng că li s-a îngrădit dreptul la vot prin nedeschiderea secțiilor de votare conform criteriilor prevăzute de Codul Electoral. CEC și Guvernul au nesocotit rezultatele participării în cadrul ultimelor alegeri și cele ale înregistrării prealabile, transmite Jurnal.md.

Totodată, ei invocă interzicerea de a vota cu pașaportul a cărui termen de valabilitate a expirat. Contrar practicii constante de la ultimele 7 scrutine electorale și neglijând decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 28.11.2014 (dosarul nr.3ra-1646/14), Comisia Electorală Centrală a interzis votarea cu pașapoarte ale căror termen de valabilitate a expirat (care conțin IDNP).