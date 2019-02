Alegeri în Republica Moldova. Doi lideri ai opoziției susțin că au otrăviți cu mercur

Doi lideri ai opoziției, Maia Sadu și Andrei Năstase, susțin că există suspiciuni rezonabile că au fost otrăviți cu mercur.

Doi lideri ai opoziţiei extraparlamentare din Republica Moldova au acuzat joi autorităţile de la Chişinău de tentativă de otrăvire, fapt negat rapid de către partidul de guvernare, o acuzaţie ce intervine doar cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare de duminică ce ameninţă să scufunde ţara într-o nouă criză, potrivit media de peste Prut.

Există suspiciuni rezonabile că liderii opoziţiei antioligarhice, Maia Sandu şi Andrei Năstase, au fost otrăviţi cu mercur, notează Jurnal.md. Liderii blocului electoral ACUM (Partidul Acţiune şi Solidaritate /PAS/ şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr /PPDA/) afirmă că, în urma mai multor teste, le-au fost depistate cantităţi exagerate de metale grele în sânge. Iar medicii spun că o astfel de acumulare nu poate fi explicată în mod natural.



'Sunt nişte lucruri pe care nu putem să nu le luăm în serios, în contextul atacurilor pe care le comite această guvernare în raport cu cei care le pun în pericol aflarea mai departe la putere', spun liderii ACUM, citaţi de Jurnal.md, canal media apropiat de PPDA.

Maia Sandu: Am avut probleme de sănătate

'Este un lucru care ne vizează pe ambii. A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate. Am mers şi ne-am făcut teste, am descoperit că avem un conţinut exagerat de metale grele în sânge şi acest lucru mi s-a întâmplat şi mie şi dlui Năstase. Am făcut tratament şi acest tratament a ajutat la coborârea nivelului acestor metale grele în sânge. După o perioadă, teste recente au arătat iarăşi o creştere. Medicii cu care am discutat noi spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural. Deci, nu se poate întâmpla fără o intervenţie din afară. Sunt nişte suspiciuni, dar sunt nişte lucruri pe care nu putem să nu le luăm în serios, în contextul atacurilor, atitudinii pe care o are această guvernare în raport cu cei care le pun în pericol guvernarea de mai departe', a declarat preşedinta PAS, Maia Sandu, copreşedinte ACUM.

Andrei Năstase: Suntem ţinta unor atacuri mişeleşti

'Vă spun cu toată certitudinea - suntem ţinta unor atacuri mişeleşti din partea acestei guvernări, care ne doreşte morţi. Bineînţeles că nu pot face aşa cum se întâmplă în Rusia - să ne împuşte pe stradă, deocamdată. Se va întâmpla cât de curând dacă nu scăpăm de aceşti bandiţi de la guvernare. Ei au atentat la viaţa şi la sănătatea noastră prin metale grele şi o să vă spun şi cum se cheamă unul dintre acele metale: mercur', a afirmat liderul PPDA, Andrei Năstase, celălalt cofondator al Blocului ACUM. 'La mercur s-a recurs şi împotriva mea, şi împotriva Maiei Sandu, şi împotriva lui Alexandru Machedon, şi împotriva unor colegi de-ai noştri', a adăugat Andrei Năstase.