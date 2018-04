Afacerile din subvenții ilegale ale milionarului Comana - 469 de volume de urmărire penală

Costel Comana

Autoritatile din Costa Rica au trimis la DNA, in baza unei comisii rogatorii internationale, dosarul mortii suspecte a milionarului Costel Comana. Afaceristul s-a sinucis pe 25 februarie 2015 in toaleta avionului care il transporta pe ruta Bogota (Columbia) - San Jose (Costa Rica). Milionarul calatoarea alaturi de iubita sa, Felicia Purcareanu.

Cu o saptamana inainte de a face gestul sinucigas, procurorii DNA deschisesera un dosar in care era implicata firma Regiotrans, pe care a fondat-o alaturi de partenerul sau de afaceri, Iorgu Ganea. Societatea era cel mai mare operator privat de transport feroviar pentru calatori.

Acuzatiile: mita data unor oficiali din CFR si subventii ilegale acordate de stat firmei Regiotrans. Pe 18 februarie 2015, Iorgu Ganea si Estrella Stefanescu, directoare in cadrul CFR, au fost retinuti de procurorii DNA, fiind acuzati de fapte de coruptie.

Dosarul, la Tribunal

Dosarul mortii lui Costel Comana, trimis in Romania de autoritatile din Costa Rica, a fost tradus in romana de un traducator. Acum este intr-unul din cele 469 de volume de urmarire penala aflate la Tribunalul Bucuresti.

Dupa trei ani de la deschiderea anchetei, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Ganea, Stefanescu si pe firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub.

Acuzatiile in cazul lui Comana au fost clasate: utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, folosirea in mod direct si indirect de informatii care nu sunt destinate publicitatii si dare de mita.

Planul de fuga, din 2012-2013

Procurorii DNA au descoperit ca din 2012, Comana ar fi scos profitul din firmele care primeau subventii de la stat, prin intermediul altor societati. Pentru acest lucru ar fi folosit o femeie, prietena de familie, careia i-a cedat actiunile si a numit-o administrator. Femeia ar fi incasat in perioada 2009-2014, dividende in valoare de 40 de milioane de lei.

La domiciliul fratelui lui Costel Comana, procurorii au descoperit mai multe acte din care reiesea cine era adevaratul beneficiar. Chiar fratele sau a confirmat ca milionarul nu mai voia sa stea in Romania: "Precizez ca mi-au fost ridicate la perchezitie mai multe inscrisuri pe care mi le-a inmanat intr-un biblioraft galben fratele meu inainte de sarbatorile de iarna din 2014. Atunci fratele meu a spus ca ar vrea sa treaca pe numele meu mai multe proprietati si societati deoarece el vrea sa plece si nu o sa mai aiba timp sa supravegheze afacerea".

