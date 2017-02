Administraţia Prezidenţială, prima reacţie după anunţul lui Grindeanu: Guvernul a greşit flagrant!

Klaus Iohannis

Mădălina Puşcalău, purtătorul de cuvânt al lui Klaus Iohannis, a declarat, în exclusivitate, la Realitatea Tv, că preşedintele consideră că decizia anunţată de Sorin Grindeanu este un pas spre normalizare, şi a adăugat că tot Guvernul trebuie să corecteze ce a greşit flagrant.

"Decizia este un pas spre normalizare. Guvernul a greşit flagrant, Guvernul trebuie să corecteze", a spus Mădălina Puşcalău.

Reamintim că strada a câştigat o bătălie, după cinci zile de protest. La ora 20.20, premierul Sorin Grindeanu a anunţat că duminică va avea loc o şedinţă de Guvern în care Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codurilor Penale va fi abrogată. Acesta a spus că se va găsi un termen legal pentru ca OUG să nu intre în vigoare: abrogare sau prorogare, fapt care îi nemulţumeşte pe cei din stradă, întrucât prorogarea presupune amânare. Şeful Guvernului a mai anunţat că Ministerul Justiţiei îşi va asuma consecinţele pentru confuziile şi distorsiunile privind OUG, dând de înţeles că este posibil ca Florin Iordache să demisioneze din funcţie. Anterior, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, în jurul orei 20.00, deja că cei din coaliţia de Guvernare au decis abrogarea Ordonanţei. Realitatea.net a redat live-text, cele mai importante declaraţii ale premierului.

Sorin Grindeanu a anunţat că a ascultat opiniile colegilor de partid, dar şi a celor din piaţă, subliniind că nu vrea să dezbine România:

"Bună seara. Am ascultat multe opinii în aceste zile, de la colegii mei, din partidul din care am făcut parte 20 de ani, colegi din coaliţie, colegi de politică, de la partide de opoziţie, opinii de la oameni simpli, vocea străzii(....)Vin azi să vă spun decizia mea ca prim-ministru: nu vreau şi nu doresc să dezbinăm Romania, nu poate fi ruptă în două. Romania pare ruptă în două. În acelaşi timp, tot ce însemană deciziile pe care CCR le-a luat în timp şi care nu au fost puse în practica, este normal sa fie transpuse legal. Pe de alta parte, dincolo de mitinguri- am vazut poziţiile oamenilor, unele argumentate, altele nu, ideea e că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte, membrii noştri ne îndeamnă să continuăm",

Acesta a afirmat că din funcţia de "prim-ministru" a luat decizia ca mâine să abroge OUG, într-o şedinţe de Guvern, dar a mai spus că se va găsi termenul legal pentru ca ordonanţa să nu intre în vigoare: prorogare sau abrogare, fapt ce a indus în eroare:

"Ca şi prim-ministru va anunt ca am luat cateva decizii: maine vom face in regim de urgenta o sedinţă pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă.(...) Vom găsi termenul legal ca sa nu intre in vigoare - abrogare, prorogare. 2- E nevoie totusi de punerea in concordanta a decizie CCR. Voi demara consultare cu celalalte partide, excluzand pragul de 200.000 de lei, astfel ca dupa un dialog pe care sper sa-l am, in cel mai scurt timp sa trimitem proiect de lege spre Parlament".

Grindeanu a mai spus că Ministerul si ministrul Justitiei îşi asumă consecinţele pentru confuzia creată legat de aplicările OUG. Totodată, acesta a mai spus că doreşte în continuare, să pună în aplicare programul de guvernare:

"De asemenea, e important să spunem că toate argumentele pe care le-am avut în susţinerea OUG nu au fost bine comunicate. Din acest motiv s-a creat multa confuzie, distorsiuni, care nu au legatura cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul si ministrul Justitiei isi asuma consecintele. Inchei prin a va spune ca doresc in continuare sa pun in practica programul de guvernare, mai avem 12 puncte de adoptat astfel incat ce au votat romanii sa se regaseasca in viata lor. Va multumesc, o seara buna".