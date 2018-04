Adevăruri dure şi incomode despre fiecare zodie. Ce nu suportă lumea la tine

Majoritatea horoscoapelor prezinta calitati si caracteristici frumoase ale zodiilor ce ne fac placere sa le citim. Insa sunt ele de folos cu adevarat, cat timp nu constientizam adevaratele defecte si parti neplacute, chiar rele din fiecare zodie?

Iata adevarul crud cu cele mai mari lucruri rele despre fiecare zodie ce te poate pune pe ganduri, asa cum au rezultat din ce spun oamenii despre alte zodii cu care interactioneaza si pe care le cunosc bine. Relatarea are si o nota de ironie sau umor, insa in spatele ei exista un mesaj clar despre fiecare.



BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Nu ai observat cum oamenii tind sa se simta rusinati in prezenta ta si poate chiar sa dea in spate ? Asta se intampla din cauza faptului ca egoul tau este exagerat de pronuntat. Esti egoist, independent si pretinzi tuturor din jurul tau ce gandesti tu. Tu mergi doar cand ai nevoie de ceva de facut pentru tine si oamenii urasc asta la tine. Natura ta agresiva si impulsiva te alieneaza si este doar vina ta.

Atitudinea ti se schimba de la o clipa la alta, dar din pacate aceste schimbari se pot produce si intre starea de a fi nepoliticos spre starea de a fi total neimplicat. Oamenii te pot gestiona doar in doze mici si poate ca uneori nu au incotro.



TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Comoditatea ta, numita de altii chiar lene, depaseste orice altceva specific tie. Acea scrisoare care zace de trei saptamani pe masuta si care tot nu ajunge la posta, iti da de gandit? Oamenilor nu le place sa te roage sa faci diverse lucruri pentru ca ei stiu ca nu se vor face decat peste cateva luni, daca te lasa in ritmul tau si nu te bat la cap cu cicaleala. Mai degraba esti in stare sa platesti pe cineva sa faca decat sa faci tu, iar asta nu este un lucru bun.



