Adevărul despre peştele de sticlă pe mileu, pus de bunici şi părinţi pe TV.Ce reprezintă el, de fapt

Nu aveţi cum să nu vă amintiţi de peştele de sticlă pe care părinţii sau bunicii îl aşezau, cu tot cu mileu, pe TV. Dacă nu aţi avut aşa ceva în casă, măcar aţi mers în vizită la rude sau la prieteni şi aţi văzut un astfel de kitsch.

V-aţi întrebat vreodată ce reprezintă acest bibelou? Peştele de sticlă are însemnătatea lui.

Primul om care a alaturat peste de sticla si televizorul nu a produs propriu-zis un kitsch. El s-a gandit ca sticla se asorteaza cu sticla iar legatura intre cele doua obiecte este implicita. Cand televizorul era aprins, pestele oricum nu se mai observa, iar cand era stins pestele parca il inviora, scrie kitschmuseum.ro. Conventional, pestele a fost asezat cu coada la stanga si capul la dreapta, sugerand miscarea in directia de citire.

In ultimii ani, numarul pestilor de pe televizoare s-a redus. Au aparut televizoarele cu ecran plat, iar generatiile noi au etichetat ansamblul televizor-peste ca un kitsch. Una dintre ultimele intrebuintari practice ale pestelui de sticla a fost in 1999: In timpul eclipsei totale de soare, romanii care nu isi cumparasera ochelari speciali, au putut privi fenomenul prin pestele de sticla.