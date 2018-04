Activități Școala Altfel inedite: Ce ateliere științifice și de creație pot face copiii. BluParty

Activități Școala Altfel la BluParty

FOTO: BluParty

Programul Școala Altfel ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” este la a 6-a ediție și revine an de an cu activități din ce în ce mai neconvenționale pentru elevi.

În fiecare școală, timp de o săptămână, elevii au ocazia să facă ceva inedit, diferit de programa școlară normală, așa că învățătorii și părinții au un rol principal în a selecta idei de activități pentru un orar cu totul altfel față de orele de curs.

De la ateliere cu gheață carbonică, până la programare pe calculator cu piese LEGO, lecții de improvizație, percuție la tobe africane sau lecții de caligrafie coreeană, am aflat mai multe despre cum putem face cele mai interesante activități în săptămâna Școala Altfel 2018 de la BluParty, echipă cu peste 12 ani de experiență în organizarea de ateliere pentru copii, care ne-au dezvăluit cele mai solicitate idei de program și cum și-au propus să facă materii ca fizica și chimia distractive.

Ce tipuri de activități pot face copiii de Școala Altfel?

De la vizite în natură sau la muzee, până la ateliere de creație sau chiar improvizație, activitățile sunt foarte variate și urmăresc să valorifice talentele copiilor, preocupările extrașcolare și competențele în domenii cât mai diverse.

„An de an, la cererea părinților și a cadrelor didactice, am conceput programe de educație alternativă cu activități noi și interesante pentru săptămâna Școala Altfel. Vrem să facem matematica, fizica și informatica distractive. Dar ne-au fost cerute și idei mai trăsnite, în care copiii să se relaxeze, așa că am făcut un atelier de creat Slime. Obiectivul este ca învățăceii să nu se simtă ca la orele de curs, ci să aibă parte de un mediu interactiv, care să le stimuleze imaginația și în care să-și dezvolte spiritul de echipă.”, aflăm de la Mădălina Râpanu, Manager BluParty.

Iată câteva dintre activitățile pe care le pot face copiii:

1. Activități tehnico-științifice

Atelierele Happy Science și Happy Chemistry

Happy Science și Happy Chemistry sunt lecții de știință altfel, concepute să îi ajute pe cei mici să înțeleagă diverse fenomene fizice și chimice într-un mod distractiv, prin experimente care îi surprind.

De exemplu, în cadrul celor două ateliere, participanții au parte de experimente interesante, care sunt gândite să îi facă să îndrăgească mai mult chimia și fizica. În cadrul lor copiii învață cum se creează fumul netoxic din gheață carbonică, și li se demonstrează că electricitatea este condusă de corpul uman într-un circuit format chiar de ei când se țin de mână.

Atelierul de informatică LEGO Fun – primii pași în programare

Atelierul LEGO Fun este un atelier educativ care îi inițiază pe copii în lumea complexă, dar interesantă a programării.

Copiii învață în primă fază cum să construiască figurine și „mașinării” din piese de lego, folosindu-și imaginația, apoi, aceste creații vor fi conectate la calculator, iar copii vor avea oportunitatea să le vadă cum prind viață.

„Părinții și profesorii cer activități care să facă fizica și activitățile tehnico-științifice distractive. Ca răspuns, am creat trei ateliere creative de activități tehnice și științifice într-o formă distractivă, cu multe jocuri și experimente, prin care copiii văd partea practică într-o nouă lumină.

Mai ales pentru elevii care dezvoltă o oarecare reticență pentru materiile din această sferă, aceste ateliere vin cu experimente în care copiii interacționează și își formează spiritul de echipă. Obiectivul este să descopere că se pot distra chiar și la fizică, matematică sau chimie”, explică Mădălina Râpanu, Manager BluParty.

2. Activități creative de teatru, muzică și creații artistice

Atelierul de teatru de improvizație pentru copii, cu trupa de actori LittleImpro

LittleImpro este un tip nou de spectacol de teatru, cu showuri de improvizație dedicate copiilor și desfășurate cu actori profesioniști.

Copiii iau parte la scenetele spontane, fie prin coordonarea de momente și jocuri, fie ca voluntari pe scenă. Scopul programului este să pună la încercare talentul și expresivitatea actorilor, dar mai ales a micilor spectatori, provocându-i pe aceștia din urmă să participe activ cu imaginația lor la tot ceea ce se întâmplă pe scenă.

Atelier muzical, cu Tobe Africane tradiționale „Djembe”

Atelierul de percuție muzicală este o experiență muzicală interactivă, în care copiii învață să cânte la Tobele Africane tradiționale Djembe, primele tobe din istoria muzicii.

La acest curs, în primă fază, cei mici află cum să folosească tobele Djembe, apoi învață cum să țină ritmul împreună, ca în final să integreze totul într-o bucată muzicală. Vor avea loc concursuri între micii „percuționiști” și probe de îndemânare unde își vor demonstra talentele muzicale.

„Pe lângă latura reală, este esențial ca cei mici să aibă acces cât mai timpuriu și la lumea artistică, ca să poată să-și exploreze și dezvolte abilitățile și în această direcție. Pentru programul Școala Altfel 2018 am creat o serie de ateliere artistice de creație inedite, cum ar fi lecțiile de improvizație, pictura pe tricouri, sau atelierele de caligrafie coreeană.

De la aceste ateliere copiii pot pleca acasă cu măcar o idee despre ce activitate artistică îi încântă cel mai mult, dar și cu un obiect creat chiar de ei”, declară Mădălina Râpanu, BluParty.

Cât costă astfel de activități pentru Școala Altfel în 2018?

În procesul de planificare a activităților din cadrul săptămânii Școala Altfel 2018, părinții și profesorii trebuie să țină cont și de costurile pe care le implică aceste ateliere gândite să completeze programa obișnuită.

Prețurile pornesc în general de la 20 lei/copil pentru ateliere mai puțin complexe, care includ o recuzită redusă, și pot ajunge la peste 1000 lei, dacă vorbim de programele de muzică sau teatru, care implică o trupă întreagă de artiști profesioniști și momente unice.

Diferențele de preț sunt date și de durata fiecărei activități, numărul de participanți, precum și de prezența unui coordonator sau de posibilele cerințe extra ale cadrelor didactice sau ale părinților.

Dacă ești în căutare de și mai multe idei pentru Școala Altfel 2018, descoperă o listă completă de activități dedicate programului Scoala Altfel, pe care BluParty o updatează constant an de an.