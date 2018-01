Acestea sunt cele mai frumoase locuri din România de vizitat iarna | GALERIE FOTO

Vă gândiți unde să petreceți momente de vis în această iarnă? Dacă nu, avem câteva sugestii pentru dumeavoastră. Mai jos puteți citi o listă cu cele mai frumoase locuri unde vă putreți relaxa în această iarnă.

1. Mocănița de pe Valea Vaserului



Ați fost cu mocănița pe Valea Vaserului, în Maramureș? Foarte mulți turiști au făcut această călătorie cu plecare de la Vișeul de Sus pe timp de vară. În caz că nu știați, mocănița de pe Valea Vaserului are și program de iarnă.



Într-adevăr, traseul este cu adevărat spectaculos pe timpul verii, dar dacă îl veți parcurge și iarna veți fi pur și simplu uimiți: peisajul este complet altul și aproape că nu veți mai recunoaște locul. Este ca și cum ați vizita un loc nou.



Dacă aveți noroc să prindeți o iarnă bogată în zăpadă, veți merge cu mocănița printre brazi și munți copleșiți de straturi groase de nea și vă veți simți ca într-un basm. Iar aburul alb pe care îl lasă în urmă mocănița va crea o atmosferă de poveste.



„Un peisaj deosebit de iarnă aşteaptă să fie descoperit în călătoria dumneavoastră spre Paltin (km 21,6), într-un tren cu vagoane încălzite, purtat domol de o neobosită locomotivă cu abur. Iar pentru a face călătoria şi mai plăcută, ţuica, o mică gustare şi cafeaua au fost incluse deja în preţul biletului”, se arată pe siteul cffviseu.com.





2. Orașul Brașov



Considerat de mulți cel mai frumos oraș al României, aflat mereu în competiție cu Sibiu și Sighișoara, Brașovul merită să fie vizitat pe timp de iarnă, în special după ce orașul a fost împodobit și decorat de sărbători.



În fiecare an, în Piața Sfatului este înălțat un brad superb, iar străzile din centru care îi duc spre turiști spre piață sunt decorate rânduri de ghirlande cu luminițe. Fie că doriți să beți un vin fiert la târgul de Crăciun, să ascultați un concert de orgă în Biserica Neagră, să vă pierdeți pe străduțele înguste precum Strada Sforii sau să admirați orașul de pe Tâmpa sau de la bastioanele ce-l înconjoară, Brașovul pe timp de iarnă vă va încânta.



3. Munții Apuseni



Mulți dintre munții României sunt destul de inaccesibili pe timp de iarnă pentru persoanele fără experiență. În plus, atunci când a nins mult, la altitudini mari există și pericolul unor avalanșe.



Tocmai din acest motiv Munții Apuseni sunt ideali pentru cei nu sunt foarte rezistenți la drumeții pe munte și nici nu au un echipament profesionist, dar care își doresc totuși să vadă un peisaj montan de iarnă. Cu frumusețea lor domoală, Munții Apuseni pot fi străbătuți chiar și pe timp de iarnă: turiștii vor fi încântați nu doar de păduri și de munți, ci și de sătucurile pierdute prin văi sau răspândite de dealuri. În plus, marele avantaj al Munților Apuseni este că veți evita binecunoscuta aglomerație din stațiunile faimoase precum Sinaia, Poiana Brașov, Bușteni sau Predeal.



4. Marea Neagră înghețată



Toată lumea merge la mare pe timpul verii. Dacă vreți însă să vă bucurați de o priveliște neobișnuită și cu adevărat fascinantă, atunci trebuie să vedeți măcar o dată în viață marea înghețată.



Deși România are norocul de a avea o deschidere la mare destul de generoasă, fenomenul înghețării mării nu este foarte frecvent, așadar nu toți avem ocazia să vedem marea transformată într-o întindere de gheață. Nu se întâmplă decât în iernile cu adevărat geroase, când temperaturile minime ajung chiar și la – 20 de grade Celsius.



Ultima dată marea a înghețat în ianurie 2017, însă doar în portul Constanța, iar gheața nu era foarte groasă: avea doar câțiva centimetri grosime.



Ultimul fenomen de amploare de acest fel s-a produs în 2012, când Marea Neagră a înghețat până în larg. Atunci, oamenii au putut merge pe marea înghețată chiar și până la 100 de metri distanță de țărm.



Temperaturi extrem de scăzute au fost și în 2010. La acea dată, în Mamaia, oamenii s-au deplasat până la 300 de metri distanță de țărm. Anterior, un fenomen similar s-a produs în 2006.



Așadar, o dată la câțiva ani Marea Neagră îngheață, iar dacă vreți să o vedeți îmbrăcată în alb puteți să faceți o excursie la mare pe timp de iarnă.