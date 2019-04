Microbuz spulberat de tren la Buzău. Cel puțin 4 morți, plan ROȘU de intervenție

Microbuz zdrobit de tren

Accident îngrozitor în Buzău, unde un tren a lovit un microbuz, sunt cel puțin patru morţi și 10 răniți. Accidentul a avut loc pe DN2B. A fost declanşat planul roşu de intervenţie.

A fost declanşat planul roşu de intervenţie în județul Buzău, luni seara.

Un microbuz a fost lovit de tren în satul Bîlhacu, comuna C.A.Rosetti, fiind înregistrate cel puţin 14 victime, patru dintre ele fiind decedate.

SU Buzău și Serviciul de Ambulanta au trimis la fata locului echipaje complexe, însa nu se știe cu certitudine cate victime sunt, potrivit Realitatea de Buzau.

Sunt voci care spun ca imaginile de la fata locului sunt cumplite, peste 10 trupuri, unii raniti, altii decedati, fiind prinse intre fiarele contorsionate.

Potrivit reprezentantilor ISU, in acest moment in urma accidentului au rezultat 14 victime. Situatia este in dinamica numarul acestora putand creste. 10 victime au fost preluate. Se continua manevrele de de triaj si evacuare.