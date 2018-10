Accident mortal, live pe Facebook. Cine era bărbatul care a provocat tragedia

Accident mortal live pe Facebook

Un şofer care facea live pe Facebook si a provocat un accident teribil pe soseaua Timisoara – Moravita a murit aruncat prin parbriz, insa in tragedie a pierit si o fetita nevinovata.

"Experiența este cel mai dur profesor, pentru ca întâi îți da testul si apoi îți spune care e lecția", a scris pe profilul sau de Facebook Florin Muntean, soferul de 31 de ani care a provocat o tragedie pe soseaua Timisoara- Moravita.



Era live pe aceeasi pagina cand s-a produs nenorocirea. A izbit un tractor ce mergea in fata lui catre Timisoara, cu remorca nesemnalizata, iar in urma impactului, masina pe care o conducea Florin Muntean a fost aruncata pe contrasens unde a lovit un alt autoturism ce mergea regulamentar, noteaza opiniatimisoarei.ro.



Florin Muntean a murit azvarlit prin parbriz, la cativa metri, pe camp. A pierit insa si o fetita nevinovata, de numai 9 ani, din masina care circula din sens opus. Alti 4 oameni din acelasi autoturism au fost raniti.



Pe filmarea ce se derula in direct pe pagina de socializare chiar in acele momente teribile se poate observa cum conducatorul auto rula cu o viteza de 160 km/h, cu muzica foarte tare in boxe. Izbitura se produce la scurt timp de la pornirea transmisiei live, se aude o zdruncinatura puternica, iar apoi autoturismul se rostogoleste. Dupa cateva clipe se aud tipetele ingrozite ale unei femei si se pot vedea oameni care se apropie sa acorde primul ajutor.