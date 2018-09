Accident grav în Buzău: coliziune violentă între două maşini: un mort, 3 răniţi

Accident grav în Buzău: coliziune violentă între două maşini: 4 victime

Accident grav în județul Buzău. Două mașini s-au ciocnit violent, pe E85, în localitatea Căldărușanca. Sunt patru victime, iar traficul în zonă este îngreunat.

Accident grav, în această dimineaţă, pe DN2 E85, in localitatea Caldarusanca. O persoana a decedat, alta este in stare critica, iar alte doua in stare grava.



In impact au fost implicate doua autoturisme, dintre care una a fost rasturnata in afara carosabilului. In masina ramasa pe carosabil o persoana a decedat pe loc, iar alta a fost prinsa intre fiarele contorsionate.



In accident au fost implicate o dubita si un autoturism. La fata locului au fost trimise o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD, un elicopter SMURD – trimis de IGSU precum si doua ambulante SAJ, scrie realitateadebuzau.net.