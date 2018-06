Accident groaznic în Olt: Un şofer băut făcea LIVE pe Facebook şi a ucis 2 oameni

Accident grav în Olt

Accident grav petrecut vineri seara în comuna Slătioara din județul Olt: două persoane au murit după ce un şofer băut care făcea live pe Facebook a intrat pe contrasens, scrie Realitatea de Craiova.

În accident au fost implicate un BMW și un Logan, șoferul mașinii din urmă fiind declarat decedat după ce n-a răspuns manevrelor de resuscitare. Aceeași soartă a avut-o și pasagera din celălalt autoturism.

Şoferul vinovat de producerea accidentului rutier mortal se afla sub influența băuturilor alcoolice și era live pe Facebook, scrie RealitateadeCraiova.net.

El a intrat pe contrasens cu autoturismul sau cu volan pe dreapta și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.

Loganul venea dinspre Slatina spre Piatra Olt, iar BMW pe contrasens, cu viteză, coliziunea fiind frontală.

„Cele două victime aflate în stop cardio-respirator nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate. Este vorba de o femeie, pasageră într-unul dintre autoturisme, în vârstă de 34 de ani și un bărbat, 48 de ani, șofer al celuilalt autoturism. Șoferul autoturismului în care se afla femeia nu prezintă urme de traumă, iar pasagerul din același autoturism a fost transportat la UPU Slatina, conștient, cu traumatism toracic și traumatism membrul superior", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, sublocotenentul Alin Băsășteanu.

Șoferul autoturismului BMW consumase băuturi alcoolice.

„Șoferul unui autoturism, aflat sub influența alcoolului, 0,58 mg/l în aerul expirat, a pierdut controlul asupra direcției de mers pe DJ 677 in comuna Slătioara, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism. Șoferul din cel de-al doilea autoturism și o pasagera din primul au decedat. S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea sub influența alcoolului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt Cristian Grigorescu.