Accident de muncă îngrozitor la o fabrică din Simeria! Muncitor strivit între două vagoane

Un bărbat de 55 de ani a murit în această după-amiază după ce a fost victima unui accident de muncă.

Echipele de intervenție au fost solicitate joi după amiază la fabrica de reparații vagoane de la Simeria după ce un muncitor în vârstă de 55 de ani a fost strivit între tampoanele unor vagoane.

„Victima a suferit politraumatisme prin strivire leziunile fiind incompatibile cu viața”, au declarat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit presei locale.

„Bărbatul a fost strivit intre tampoanele a doua vagoane, dupa deraierea unuia dintre vagoane. In cazul accidentului de munca, politistii TF efectuează cercetări (in rem) împreună cu inspectorii ITM, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecătoria Deva, sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpa, neluarea măsurilor de securitate si sănătate in munca si nerespectarea masurilor de securitate si sănătate in munca, in vederea stabilirii circumstanțelor in care s- a produs tragicul eveniment”, informează reprezentanții IPJ Hunedoara.