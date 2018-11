Accident cu zeci de mașini pe autostradă: 15 morți și 44 de răniți

Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agenţiei de ştiri Xinhua.

Accidentul s-a produs când şoferul unui camion greu a pierdut controlul volanului şi a intrat în maşinile care stăteau la rând în faţa unui punct de taxare în apropierea capitalei provinciei, Lanzhou.

Săptămâna trecută, 13 persoane au murit după ce un autobuz a căzut de pe un pod în metropola Chongqing din sud-vestul ţării şi a ajuns în fluviul Yangtze, potrivit Agerpres.

Imaginile camerei de supraveghere din autobuz au arătat că un pasager se luptase cu şoferul, făcându-l să piardă controlul autovehiculului.

31 car accident at Lanzhou highway toll station. 15 dead, 44 wounded. November 3rd, 7:21pm Beijing Time. A big truck lost control on descending slope plowed into cars waiting at toll station: pic.twitter.com/fe2BF9gByV