ABBA revine! Anunțul mult așteptat de fanii trupei suedeze

Bjorn Ulvaeus de la ABBA a dat o veste bună fanilor. Grupul pop suedez va lansa un nou cântec în septembrie sau octombrie, la 37 de ani de la despărțire, notează apnews.com.

Ulvaeus a declarat publicației daneze Ekstra Bladet: durează foarte mult să realizăm un clip cu avaturile membrilor trupei.

El a mai spus că Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Faltskog s-au reunit pentru a planifica un tur virtual cu avatare digitale și că una din cele două piese este intitulată “I Still Have Faith in You (Eu încă am încredere în tine)".

ABBA câștigat Eurovision în 1974 cu piesa Waterloo și a avut hituri în anii 70, între care Dancing Queen, înainte de despărțirea din 1982.