A murit William Salice, inventatorul oului Kinder

Inventatorul oului Kinder,William Salice, a murit joi seară la vârsta de 83 de ani la Pavia, în nordul Italiei, a anunțat fundația "Color your life" pe care a înființat-o pentru a-i sprijini pe tineri, scrie Agerpres.





"Inventatorul este Ferrero, eu am fost executantul material", a spus Salice, care a contribuit la elaborarea a numeroase alte produse precum Ferrero Rocher și Pocket Coffee.



Pensionat în 2007 cu un bonus de 400.000 de euro, el a consacrat această sumă înființării "Color your life", un campus de pe riviera italiană care are scopul declarat de a-i ajuta pe tinerii între 13 și 18 ani să-și dezvolte talentele, potrivit presei locale.



Imensul succes al ouălor Kinder a fost pătat de mai multe drame, precum moartea în ianuarie, la Toulouse, a unei fetițe de trei ani care s-a sufocat cu o jucărie. După anchetă, parchetul francez a reabilitat însă Ferrero.



Ouăle Kinder sunt totuși interzise în SUA, din cauza unei legi din 1938 care interzice introducerea unui obiect într-un produs alimentar, dar și în Chile din această vară, în cadrul unei noi legi privind combaterea obezității.