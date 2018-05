A murit omul de la care a pornit cel mai mare scandal FIFA din istorie

Avocatul, jurnalistul si omul de afaceri Jose Hawilla, delatorul celui mai mare scandal din sanul FIFA, care a dezvaluit participarea unor inalti oficial in acte de coruptie, a decedat, vineri, la 74 de ani, la Sao Paulo.

Hawilla a revenit acum cinci luni in Brazilia, dupa ce a a fost in arest la domiciliu in SUA din aprilie 2014, cand a semnat un acord de colaborare cu justitia americana in urma caruia au fost arestati sapte demnitari importanti de la FIFA, relateaza agentia EFE.



Omul de afaceri brazilian a dezvaluit sistemul de coruptie care exista de circa 20 ani in contractele comerciale pentru drepturile de televiziune la Copa America, Copa Libertadores si campionatul Braziliei.



Denunturile lui Hawilla l-au trimis la inchisoare pe ex-presedintele Confederatiei braziliene de fotbal, Jose Maria Marin, in timp ce actualul presedinte Marco Polo del Nero a fost suspendat de FIFA, noteaza ziare.com.



Hawilla a fost acuzat de frauda, spalare de bani si de obstructia justitiei, delicte comise prin compania braziliana Traffic, al carei patron era si care intermedia si transferuri de jucatori, pe langa drepturile de televizare pentru competitiile sud-americane.