A mâncat un ardei iute mic în fiecare zi. Efectele i-au uimit până și pe medici

Ardeii iuți și-au câștigat renumele de aliment terapeutic. Studii desfășurate în SUA și Australia au arătat că aceste legume previn multe boli cardiovasculare, vindecă boli de stomac și de intestine.

De asemenea, ardeii iuti au si puterea de a-i ajuta pe bolnavii de diabet de tip 2. Intr-un studiu publicat in "American Journal of Clinical Nutrition", o echipa de cercetatori australieni arata ca o cantitate de 3-5 grame de ardei iute consumat in timpul mesei reduce secretia excesiva de insulina, una din fazele precursoare ale diabetului de tip 2.

Cercetatorii australieni considera ca ardeii iuti consumati in timpul mesei sunt un excelent mijloc de prevenire a diabetului de tip II. Ei recomanda consumul de ardei iute, chiar si in cantitati mici, la fiecare masa, chiar daca ea este mai putin consistenta. In acest sens, consuma zilnic, un ardei iute mic.