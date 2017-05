A fost abandonat când era foarte mic. Are o singură întrebare pentru părinţii lui: Nu vreau decât...

Zbucium pentru un tânăr din Iaşi. Fany Stoica, în vârstă de 25 de ani, şi-a petrecut majoritatea vieţii numai prin orfelinate. După ceva timp de la naştere, părinţii acestuia l-au abandonat ca pe o cârpă, fără niciun motiv aparent. În ultimii ani, Fany a apelat la toate autorităţile că să-şi găsească părinţii naturali.

Tânărul îşi doreşte foarte mult o întâlnire cu aceştia. Nu îi judecă, nu îi urăşte. Vrea să le pună o singură întrebare: "De ce m-aţi abandonat?" Probabil, răspunsul nu-l va afla niciodată pentru că nici Poliţia nu a reuşit să dea de urma părinţilor, datele iniţiale fiind foarte vagi cu privire la originile tânărului. Singurele indicii fac referire la două nume: Mihai şi Elena, care ar proveni din zona Roman, judeţul Neamţ.

De mic, Fany suferă de hepatită cronică persistenţa, fiind poate unul şi dintre motivele pentru care a fost abandonat. Acum, încearcă să aibă o viaţă normală. Locuieşte în cartierul Tătăraşi, în una dintre locuinţele protejate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi.

"Am fost în centre de plasament din Schitu Duca, iar acum locuiesc într-o locuinţa protejată de la Direcţie. Lucrez cu jumătate de normă. Fac sacoşe. Câştig 7 milioane (700 lei -n.r.). Trebuie să plătesc şi chirie cam 300 lei. Mă interesează de ce am fost abandonat. Vreau să-i trag la răspundere. Ştiu doar cele două nume. Altceva nu ştiu. Am întrebat peste tot. De ce m-au lăsat?", a spus Fany, pentru bzi.ro.