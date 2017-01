Așa deosebești gripa de răceală sau viroză

Multe persoane confundă gripa sau viroza cu o simplă răceală, fără a ține cont de implicațiile serioase pe care le pot avea aceste boli infecțioase asupra sănătății.

Gripa debutează cu febră mare, dureri musculare și frisoane



Gripa este o boală infecţioasă acută a căilor respiratorii superioare, foarte contagioasă, cauzată in general de virusul gripal A sau B, care apare in izbucniri epidemicr, în sezonul rece. Infecţia gripală poate afecta orice persoană, însă copiii, bătrânii, persoanele cu imunodeficiențe și bolnavii care suferă de boli cronice au un risc mai mare de a dezvolta forme clinice mai severe sau complicații, fapt pentru care li se recomandă vaccinarea antigripală.



Debutul este uneori brutal, cu frisoane, febră de 39-40 grade C, dureri musculare și articulare, dureri de cap, dureri ale ochilor la mişcare și apăsare (semn caracteristic pentru gripă), dureri de spate, leșin, somnolenţă, oboseală, senzație de nas înfundat, tuse uscată, răguşeală, lipsa poftei de mâncare, greaţă, dureri de gât, vărsături, rareori diaree.



Tratamentul gripei este simptomatic şi igieno-dietetic



Nu există niciun tratament specific gripei, pentru că această infecţie este într-o continuă transformare. Din cauza modificărilor permanente, virusul gripal pune în imponsibilitate crearea anticorpilor de către organism. Însă, există câteva măsuri de prevenție de care este bine să ții cont.



