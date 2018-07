Așa arată iarna în Siberia! Dar cum arată vara? Poza care face furori pe Internet

Iarna și vara în Siberia

Tânăra care a devenit celebră după ce a postat o fotografie cu fața înghețată, în timpul iernii siberiene, a postat acum o fotografie de vară. Și nu a dezamăgit.

O fotografie postată de o tânără din Iakutsk, un oraș din Siberia Orientală, arăta acum jumătate de ani efectul iernii extreme. Cu un fes pe cap și fular până sub ochi, fata avea geneșe acoperite de gheață. E și normal, temperaturile din Iakutsk coboară iarna cu multe zeci de grade sub zero.

Fotografia respectivă s-a viralizat, așa că tânăra a revenit acum cu o poză de vară. Noutatea? În loc de zăpadă, fața tinerei este acoperită de țânțari.

Imaginea circulă intens pe rețelele sociale.