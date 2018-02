8 mari oraşe din lume riscă să rămână fără apă. Cape Town se pregăteşte pentru "Ziua Zero"

Ploile de la sfarsitul saptamanii trecute din Cape Town au adus mare bucurie pentru locuitorii orasului, insa capitala legislativa a Africii de Sud ar putea fi primul oras din lume ale carui rezerve de apa ar putea seca. Hidrologii estimeaza ca s-ar putea intampla pe 11 mai 2018.

Raportul Organizatiei Natiunilor Unite privind resursele de apa arata ca, pana in anul 2030, cererea de apa potabila va creste cu 40 de procente. Un studiu din 2014 arata ca unul din patru orase se confrunta deja cu lipsa apei, informeaza ziare.com, citand Euronews.



Lipsa apei potabile va fi mai acuta in marile orase din cauza schimbarilor climatice si cresterii populatiei, se mai arata in studiu. In prezent, opt mari orase din lume se confrunta cu un deficit major de apa.



Cei 21 de milioane de locuitori ai orasului Mexico City au deja acces limitat la apa potabila. Multi dintre acestia primesc apa curenta doar pentru o parte din zi, in timp ce in alte cartiere apa de la robinet este rationalizata la doar cinci ore pe saptamana.



Aproape 40% din teritoriul Jakartei, capitala Indoneziei, se afla sub nivelul marii, iar autoritatile locale au limitat cantitatea de apa care poate fi extrasa din puturi pentru a opri scaderea nivelului apei freatice.



In 2015, orasul Sao Paulo, capitala financiara a Braziliei, a trecut printr-o criza similara precum cea pe care o resimt acum locuitorii din Cape Town. Atunci rezerva de apa a orasului scazuse sub 4% din bazinul de depozitare.



Calitatea slaba a aerului nu este singura problema de mediu cu care se confrunta rezidentii din Beijing. In 1997, unul dintre principalele rezervoare cu apa ale orasului a fost inchis. In China traieste aproape 20% din populatia lumii, dar are doar 7 procente din rezerva mondiala de apa.