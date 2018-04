8 alimente care îţi strică somnul

Scoate din dieta ta aceste alimente care iti strica somnul, daca vrei sa dormi mai bine! In plus, ai grija sa nu consumi inainte de culcare sau la cina produse care iti dau energie.

Ciocolata neagra este unul dintre acele alimente care iti dau energie, evit-o la cina



Da, ciocolata neagra poate fi un snack bun, mai ales daca esti stresata, insa, cu cat are cacao mai multa, cu atat te va ajuta sa te concentrezi. Stimularea creierului nu te ajuta sa dormi, desi ciocolata in sine te poate ajuta sa te calmezi.



Desi sunt sanatoase, consuma semintele de chia in prima parte a zilei



Cu cat esti mai hidratata, cu atat te vei simti mai treaza. De aceea, chia este pe lista de alimente care iti dau energie. Semintele de chia pot retine pana la de zece ori greutatea lor in apa. In plus, ele sunt sursa de proteine si fibre, asa ca vei primi energie eliberata treptat, fara senzatia de oboseala. Asa ca, desi sanatoase, semintele de chia trebuie eliminate din dieta care te oboseste, la cina!



Oamenii de stiinta spun ca bananele fac parte din dieta care te oboseste, daca sunt consumate seara



Conform studiilor citate de Elite Daily, bananele iti confera mai multa energie decat o bautura energizanta. Foloseste astfel de alimente care iti dau energie inainte de sala, insa nu inainte de culcare, intrucat sunt alimente care iti strica somnul. Si perele au un efect similar.



