7 reguli de viață ale oamenilor fericiți

Ai langa tine oameni care par tot timpul fericiti? Ai vrea sa fii si tu ca ei? Daca raspunsul este DA, atunci tot ce trebuie sa faci este sa-i imiti.

1. Au relații cordiale cu cei apropiați

Potrivit unui sondaj la care au participat persoane in varsta de peste 70 de ani, oamenii sunt mai fericiti daca au relatii cordiale cu prietenii si familia

De asemenea, indiferent de varsta, timpul petrecut alaturi de prieteni sau familie se contorizeaza la capitolul „fericire si implinire".

2. Pretuiesc mai mult timpul decat banii

Oamenii fericiti ar prefera sa aiba mai mult timp pentru ei decat bani. Valoarea timpului este mai importanta pentru ei decat valorile materiale.

3. Isi fac bugete si se intind cat le e plapuma

Oamenii care nu reusesc sa-si achite facturile traiesc foarte stresati. De aceea specialistii recomanda sa-ti faci bugete si sa nu cumperi lucruri pe care nu ti le permiti. Aparenta fericire pe care ti-o ofera se va transforma intr-o mare sursa de stres.

4. Vad minunile care ii inconjoara

Specialistii spun ca oamenii care vad minunile care se intampla in jurul lor sunt mai satisfacuti si mai fericiti cu viata lor decat cei care trec pe langa ele fara sa le observe.

5. Fac miscare

Exercitiile fizice combat probleme de ordin psihic si reduc nivelul de stres din organism. In plus, in organism sunt secretate substante care contribuie la imbunatatirea starii de spirit.

