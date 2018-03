5 probleme majore legate de noua declarație UNICĂ propusă de Fisc

Patronatul firmelor mici și mijlocii din România a sesizat câteva probleme semnificative care apar o dată cu introducerea noului formular unic care va înlocui vechile declarații 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605.

Patronii mici și mijlocii, cei care se confruntă direct cu problemele celor mai mulți angajați din România, dar și care funcționează parțial pe PFA-uri, își exprimă susținerea pentru noul mecanism propus, despre care spun că prezintă îmbunătățiri importante.

Sunt totuși unele probleme cu noua Declarație UNICĂ, printre care termenul scurt de depunere în 2018 sau conținutul complex al documentului de 4 pagini, spune Consiliul Național al IMM-urilor.

În plus, nu sunt încă finalizate de catre ANAF regularizarile de CASS pentru anii 2013-2017 si cele de CAS pentru anii 2016-2017.

Deși au fost aduse îmbunătățiri importante, noul mecanism propus nu este simplu și necesită efort, se arată într-un comunicat al CNIPMMR:

1. Crește responsabilitatea contribuabilului, care singur trebuie să calculeze, să raporteze și să plătească impozitul și contributiile, cu mici excepții, trecându-se de la sistemul de stabilire a sumelor de plată de catre ANAF, prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere;

2. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice are un conținut complex (are 4 file, cu secțiuni și subsecțiuni);

3. Termenul pentru definitivarea anului fiscal 2017 și estimarea pentru 2018 este foarte scurt (sub 3 luni - până la data de 15 iulie 2018, în condițiile în care actul normativ încă nu este în vigoare);

4. Contribuabilii care au completat și depus Declaratia 600 pentru anul 2018 pentru stabilirea CAS si CASS datorată până la termenul legal de 31 ianuarie (circa 30.000) sunt în situația reluării procedurii de completare și depunere a noii Declarații unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, efortul lor administrativ fiind dublu;

5. Nu sunt încă finalizate de catre ANAF regularizarile de CASS pentru anii 2013-2017 si cele de CAS pentru anii 2016-2017.