3 zodii care NU te vor iubi niciodată. Nu ştiu ce înseamnă DRAGOSTEA

Orice femeie viseaza la o dragoste perfecta, la o relatie in care sa ofere totul partenerului si sa aiba la randul sau parte de iubire, de intelegere, sa fie apreciata si rasfatata. Doar ca nu toti barbatii sunt capabili de asa ceva. Exista si barbati care pur si simplu nu sunt in stare sa iubeasca in adevaratul sens al cuvantului.