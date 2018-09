23 septembrie, ECHINOCŢIUL de toamnă. Cum influenţează viaţa zodiilor

Pe 23 septembrie 2018, duminica, Soarele intra in zodia Balantei, semnul lui "NOI" si aceasta poate fi una din cele mai bune vesti pe care o putem primi in ultimul timp pe tema relatiilor.

Ziua devine acum egala cu noaptea prin echinoctiul de toamna din aceeasi zi, o alta forma de echilibru, o alta forma de a ni se transmite de Univers ca suntem cu totii egali. Fara diferente, fara prejudecati. Cand intelegem asta, viata devine in mod natural pace si armonie, iar Balanta este despre pace si armonie.



Desi pentru multa lume toamna pare ca incepe o data cu inceperea scolilor, de fapt prima zi oficiala de toamna incepe o data cu echinoctiul de toamna si cu intrarea Soarelui in Balanta.



Orice schimbare de sezon este asociata cu anumite amintiri si asteptari an de an. Simtim pe pielea noastra cum vin si pleaca aceste cicluri naturale. Pentru multi, toamna este o perioada de inspiratie. Zilele sunt mai scurte, noptile domnesc nestingherite, schimbandu-ne dorintele si rutinele.



Toamna ne readuce dorul dupa serile racoroase in care ne bagam in pat cu o carte buna sau ne retrezeste sentimentul de a invata ceva, molipsiti de energia "inapoi la scoala" sau ne indeamna sa ne bucuram de traditiile de toamna din zona unde ne aflam.



