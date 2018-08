TULBURĂTOR! Iată cum trăiau românii zilele cumplite de după 23 august 1944! Avem ziarul Universul!

La initiativa realitatea.net, pentru prima oara dupa 74 de ani, oricine poate "rasfoi" ziarul "Universul" din perioada 23 august 1944 - 31 august 1944. In plus, site-ul Realitatea a facut demersuri pentru a gasi inregistrarea audio a discursului Regelui Mihai, difuzat la Radiodifuziune in seara zilei de 23 august 1944.

Desi Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti a fost inchisa pana pe 19 august, realitatea.net a primit permisiunea speciala a conducerii de a avea acces la colectia de ziare din perioada 23 august 1944 - 31 august 1944, pentru un demers jurnalistic in premiera.

Evenimentele istorice din perioada 23 august 1944 (arestarea maresalului Ion Antonescu din ordinul Regelui Mihai) - 31 august 1944 (intrarea trupelor sovietice in Bucuresti) contin multe detalii mai putin cunoscute oamenilor. Si bombardarea Bucurestiului de catre aviatia germana este un subiect pe care lumea nu il cunoaste suficient. Totodata, prea putini stiu ca in "Universul", datat 31 august 1944, se face referire la Nicolae Ceausescu si la Elena Ceausescu, pe atunci necunoscuti publicului larg.

Din fericire, cea mai veche biblioteca universitara din Bucuresti, inaugurata de Regele Carol I in 1895 sub denumirea initiala de Fundatia Universitara Carol I, detine in prestigioasa sa arhiva ziarele "Universul" in original, acestea fiind reunite intr-un dosar pe care scrie "UNICAT", fapt ce confera o valoare colosala acestor documente.

Site-ul Realitatea a fotocopiat toate exemplarele existente la BCUB din perioada 23 august 1944 - 31 august 1944 si le ofera acum cititorilor, pentru prima data, ocazia de a "rasfoi" cel mai important cotidian de informatie al acelor vremuri.

ISTORIC ZIARUL UNIVERSUL

Ziarul "Universul" a fost fondat in 1884 de jurnalistul italian Luigi Cazzavillan, primul numar aparand pe 20 august 1884. Tirajul de inceput a fost de cateva mii de exemplare, dar trebuie tinut cont si de faptul ca Romania numara, in acei ani, aproximativ 5 milioane de locuitori.

De-a lungul timpului, in "Universul" au scris nume importante ale literaturii romanesti, printre care Ion Luca Caragiale, George Calinescu si Alexandru Vlahuta.

Popularitatea ziarului "Universul" va "exploda" treptat. Motivele erau clare: cel mai bun pret de pe piata, raportat la numarul de pagini, stirile erau redactate pe intelesul tuturor, fusesera introduse stirile senzationale (violuri, crime, sinucideri, furturi) si rubricile de mica publicitate. Foarte important, ziarul isi pastra, in buna masura, neutralitatea din punct de vedere politic.

Din aceste motive, in perioada interbelica, "Universul" a ajuns sa tipareasca aproximativ 150.000 de exemplare zilnic, intrucat ziarul dispunea de mijloace moderne de editare pentru acei ani. Si pentru ca afacerea mergea foarte bine sub conducerea lui Stelian Popescu, s-a schimbat si sediul. Astfel, noua casa a ziarului a devenit recent construitul Palat Universul, din strada Brezoianu. Cladirea a fost inaugurata in 1930 si exista si astazi, fiind consolidata, renovata si reamenajata in 2016 (foto: alistmagazine.ro).

Dupa venirea la putere a comunistilor, care au infiintat ziarul "Scanteia", ziarul "Universul" a fost inchis (1953).

Dupa 1953, in Palatul Universul au fost instalate redactia si tipografia ziarului "Informatia Bucurestiului" (ziar al Comitetului Municipal Bucuresti al PCR), iar din 22 decembrie 1989 si pana la jumatatea anilor '90, aici si-a avut sediul ziarul "Libertatea". In aceasta cladire, la finalul anilor '90, a functionat redactia ziarului "Sportul Romanesc".

CONTEXTUL POLITIC IN CARE SE GASEA ROMANIA IN PERIOADA AUGUST 1940 - AUGUST 1944

Inainte de a prezenta ce nota presa vremii in perioada 23 august 1944 - 31 august 1944, realitatea.net face o contextualizare a situatiei politice a Romaniei din acei ani, pentru a usura intelegerea faptelor prezentate de ziarul "Universul" in acele zile.

Pe 23 august 1939, Germania, condusa de Hitler, si Uniunea Sovietica, condusa de Stalin, au incheiat Pactul Ribbentrop-Molotov, un pact de neagresiune intre cele doua superputeri, prin care s-a stabilit soarta tarilor baltice (Estonia, Lituania si Letonia), a Finlandei, a Poloniei si a Romaniei. Al Doilea Razboi Mondial avea sa inceapa cateva zile mai tarziu, pe 1 septembrie 1939, atunci cand Germania a invadat Polonia.

Un an mai tarziu, s-au produs rupturile teritoriale ale Romaniei. Astfel, in iunie 1940, in urma unui ultimatum adresat Romaniei conduse, inca, de Regele Carol al II-lea, Uniunea Sovietica a primit Basarabia, Nordul Bucovinei si Tinutul Hertei. Apoi, prin Dictatul de la Viena din august 1940, Ungaria a ocupat Transilvania de Nord (recuperata de Romania in 1947, prin Tratatul de Pace de la Paris), iar in septembrie 1940, Bulgaria a anexat Durostor și Caliacra (Cadrilaterul).

Conform celui mai recent recensamant al acelor ani, realizat in aprilie 1941, populatia Romaniei numara doar 13.537.757 de persoane. Acest lucru se explica prin pierderile teritoriale mari suferite de tara noastra in 1940.

In aceste conditii, pe 22 iunie 1941, Romania a intrat in razboi, alaturi de Germania, impotriva Uniunii Sovietice, pentru a-si recupera teritoriile pierdute. Generalul Ion Antonescu a rostit atunci celebrul ordin adresat armatei, acela de a trece Prutul si de a elibera Basarabia și Nordul Bucovinei: ''Ostasi, va ordon: Treceti Prutul, zdrobiți vrajmasul!". Eliberarea Basarabiei si a Nordului Bucovinei s-a produs pe 26 iulie 1941.

Regele Mihai, care nu implinise inca 20 de ani, era la acel moment seful statului, dar totul era decis de Ion Antonescu, cel care avea sa se autoproclame Maresal in august 1941 si care instaurase o dictatura militara.

In urmatorii doi ani, Ion Antonescu a continuat razboiul, iar armata romana a suferit pierderi uriase si incepea sa se contureze ideea scoaterii tarii din razboi, dar nu de catre Maresal.

In martie 1944, Uniunea Sovietica invadase nord-estul Romaniei, iar desprinderea de puterile Axei (Germania Nazista, Italia Fascista si Japonia imperialista) si semnarea unui armistitiu cu Uniunea Sovietica erau ipoteze luate in calcul, mai ales ca economia Romaniei era aproape de colaps, din cauza cheltuielilor de razboi.

Astfel, pe 23 august 1944, Regele Mihai l-a convocat la Palatul Regal din Bucuresti pe Ion Antonescu. Mai exact, in Casa Noua din spatele Palatului (foto), avariata la bombardamentele de a doua zi si ulterior demolata. Regele Mihai i-a cerut Maresalului incheierea armistitiului. Antonescu a replicat ca nu va face acest lucru fara acordul lui Adolf Hitler. Atunci, Regele Mihai a rostit, cu voce tare, fraza-parola "Imi pare rau, daca lucrurile stau asa, nu imi mai ramane nimic de facut!", moment in care in incapere au intrat patru militari care l-au arestat pe Ion Antonescu.

In aceeasi seara, la ora 22:25, a fost difuzata la radio "Proclamatia catre tara", prin care Regele Mihai anunta iesirea din alianta cu Puterile Axei, declara incetarea unilaterala a razboiului impotriva Aliatilor (Franta, Uniunea Sovietica, Marea Britanie, Italia si SUA) si declara razboi Germaniei naziste, alaturi de care Romania luptase pana la acel moment. Inregistrarea fusese facuta la Palatul Regal, in urma cu putin timp, iar detaliile le puteti citi mai jos.

Incepand din 24 august 1944, drept razbunare, germanii au bombardat violent Bucurestiul. In perioada 24-27 august, Capitala Romaniei a fost scena unor lupte cumplite intre trupele germane si cele romane. Pe 28 august, Bucurestiul a fost eliberat prin forte proprii.

Pe 30 august, rusii au intrat in Romania, iar pe 31 august, trupele sovietice au marsaluit prin Bucuresti, romanii fiind entuziasmati, dupa cum sustinea presa din acele zile.

Totusi, semnarea Conventiei de Armistitiu a avut loc abia pe 12 septembrie 1944. Pana atunci, armata sovietica trata Romania drept un stat inamic. Drept urmare, aproximativ 200.000 de militari romani au fost luati prizonieri. Dupa semnarea Conventiei, Romania era declarata tara infranta in razboi si ramaneau valabile anexiunile sovietice din iunie 1940, iar tara noastra era obligata, in plus, la plata unor despagubiri de razboi. De asemenea, conform Conventiei, "Guvernele Aliate [...] sunt de acord ca Transilvania, sau cea mai mare parte a ei, sa fie restituita Romaniei, sub conditia confirmarii prin Tratatul de Pace".

Romania a mai luptat in razboiul antifascist pana pe 12 mai 1945. Ion Antonescu a fost executat in iunie 1946, comunistii au castigat alegerile parlamentare in noiembrie 1946, dar exista teorii si marturii conform carora acestea ar fi fost falsificate, iar Regele Mihai a fost obligat de comunistii romani, sprijiniti de rusi, sa abdice pe 30 decembrie 1947 si sa plece in exil. Din acel moment, nimic nu a mai stat in calea sovietizarii Romaniei.

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ÎNREGISTRAREA AUDIO A PROCLAMAŢIEI REGELUI MIHAI DIN 23 AUGUST 1944

In 2008, a aparut, postum, volumul de memorii "Istoria trece, cuvantul ramane", scris de ultimul director general al Societatii Romane de Radiodifuziune din perioada precomunista, Vasile Ionescu. Aparuta la Editura "Casa Radio", cartea a fost insotita de un CD pe care a fost digitalizat singurul interviu cu Vasile Ionescu, realizat in 1974.

Marturia fostului director al Radioului, aflata acolo, este extrem de valoroasa, fiind singura care explica modalitatea prin care s-a inregistrat discursul Regelui Mihai din seara de 23 august 1944, la Palatul Regal din calea Victoriei: "Am facut trei imprimari pe discuri speciale decelit, pe care le avea in folosinta exclusiva numai Radiodifuziunea, si aceasta pe considerentul de a avea posibilitatea sa aleg spre difuzare pe cel mai bine imprimat si, totodata, sa avem imprimari in plus pentru orice eventualitate neprevazuta".

Realitatea.net a facut mai multe demersuri pentru a gasi aceasta inregistrare audio istorica. Primul raspuns a venit de la Radiodifuziunea Romana, care a spus ca nu detine in arhive discursul Regelui Mihai.

Insistentele ulterioare au scos la iveala faptul ca arhiva Radio contine inregistrari doar dupa anul 1950. Mai mult decat atat, realitatea.net a aflat ca discul original, care a rulat la Radio, a fost distrus.

Apoi, site-ul Realitatea a luat legatura cu Casa Regala a Romaniei, intreband inclusiv daca in colectia privata a Principesei Margareta, fiica fostului Rege Mihai, exista vreo copie. Raspunsul a fost negativ.

In acelasi timp, au fost trimise intrebari la ANF, SAHIA, TVR, plus extern, la BBC, British Pathe, British Film Institute si British Movietone News. Raspunsurile britanicilor au fost si ele negative, in timp ce ANF, SAHIA si arhiva TVR nu au oferit niciun raspuns pana la ora publicarii acestui material.

CE SCRIA ZIARUL UNIVERSUL IN PERIOADA DE FOC 23 AUGUST 1944 - 31 AUGUST 1944

Dupa contextualizarea situatiei politice a Romaniei, site-ul realitatea.net va ofera acum, mai jos, numerele ziarului "Universul" din perioada 23 august 1944 - 31 august 1944, un demers in premiera pentru presa din Romania.

Aceasta este singura modalitate prin care lumea poate afla astazi, cu acuratete, ce s-a petrecut in acele zile de cosmar pe care le-a traversat Romania, dupa actul de la 23 august.

Foarte important de mentionat este ca, in acele vremuri, se practica postdatarea. Concret, ziua de 25 august, trecuta pe pagina I a ziarului, corespundea, de fapt, zilei de 24 august, cea in care ziarul aparea pe piata.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 23 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- Printr-un Comunicat, populatia era informata ca "Inamicul a continuat atacurile sale puternice, sprijinite de numeroase care de lupta si aviatie. [...] Aviatia sovietica a bombardat din nou porturile Constanta si Sulina, producand pagube si victime".

- Se mai nota: "La poalele Carpatilor, trupele germane au trebuit sa dea lupte violente de aparare impotriva inamicului. [...] Trupele germane au rezistat prin lupte inversunate asaltului sovietic".

- De asemenea, populatia mai putea afla ca "postul de radio Ilse II pe lungime de unda 302 m. da situatia aeriana si in limba romana, la fiecare ora plina, intre orele 7-15,15 si 19-23. Cand insa vor fi de asteptat incursiuni ale aviatiei inamice, in afara acestor ore cu program de emisiune, postul va fi pus in functiune si va da situatia aeriana".

- Tot in "Universul" era programul teatrelor: COLORADO - "O raita prin rai", COMEDIA - "Steaua fara nume", GIOCONDA - "Adapostul Giocondei", ALHAMBRA - "In spatiul Alhambra... liniste deplina" si MILANO (gradina) - "Invazia glumelor".

- Ce rula la cinematografe in acea zi? ARO: "Quartetul Vienei", CAPITOL: "Doamna si mortul si Jurnal", FANTASIO: "Fiii marchizului", SCALA: "Te voi iubi mereu si Jurnal de razboi", TRIANON: "Trei strengari si o strengarita", REGAL: "Vanzatorul de pasari si Jurnal", SAVOY: "Vreau sa fiu mama si Jurnal", PALAS: "Absente nemotivate si Jurnal".

- Dintre reclamele publicate in acea zi, mentionam: "Consumati renumitele vinuri Riesling si Sauvignon, Feteasca, Pelin, Frontignon si Pinot Rose", din "Pivnitele Monte Carlo, B-dul Bratianu 9", "Biciclete de lux cu cauciucuri ramforsate, Grivitei 106" si "Garaj pentru automobil cauta de inchiriat, in apropiere de Str. Toamnei, colt cu Maria Rosetti".

- Ziarul mai informa despre proaspata dezvelire a monumentului funerar al lui George Cosbuc, de la cimitirul Bellu.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 24 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- Romanii erau informati printr-un "COMUNICAT asupra operatiunilor din ziua de 22 august" ca "la sud-vest de Tiraspol si pe frontul Moldovei, intre Prut si Siret, trupele romane si germane se afla in lupte grele cu puternice forte de infanterie si care de lupta sovietice. Dupa lupte foarte grele cu un inamic mult superior, orasul Iasi a fost pierdut"

- De asemenea, erau mentionate "Vizitele domnului Maresal Antonescu la spitalele din tara", anume la Valcea, Predeal si Busteni. Concluzia? "Vizitand si Spitalul Asigurarilor sociale din Busteni, domnul Maresal a constatat o rea gospodarire si conducere, o lipsa de curatenie nepermisa [...] si ca bolnvailor li se serveste o hrana proasta. Pentru aceste motive, administratorul acestui Spital a fost internat in lagar si pus sub ancheta"

- Ziarul Universul mai anunta ca "Luni, la orele 6 dupa amiaza, la cimitirul militar Ghencea, a avut loc inhumarea ramasitelor pamantesti ale eroului capitan aviator Alexandru Serbanescu, cazut la datorie in lupta cu inamicul, in dimineata zilei de 18 august"

- Nu lipseau stirile tabloide: furturi (unul din strada Brezoianu si altul, o bicicleta, din Parcul Jianu; n.red. Parcul Jianu avea sa devina Cartierul Primaverii), incendiu pe strada Selari "din cauza unei tigari aruncate", plus o sinucidere "din cauza mizeriei", prin spanzurare

- Programul Radio Romania si Radio Bucuresti din ziua istorica de 23 august 1944: la ora 7:30, "Deschiderea emisiunii; radio-jurnal; concertul diminetii", apoi "Jurnal recapitulativ", "Muzica", "Fanfara Regimentului 4 Dorobanti de Garda Mihai Viteazul; Concert de promenada", iar la 10:30 se oprea emisia, care se relua la 13:00 cu "Ora ostasului", apoi "Stirile serviciului german", dupa care "Radio-jurnal", un concert radio, "Posta Militara Radio", "Muzica variata", "Jurnal in limba rusa", iar la ora 16:00 era "Inchiderea emisiunii". Abia la 20:50 se relua emisia, cu "Stirile serviciului german", urmate de teatru radiofonic - "Jocul apelor", Radio-jurnal (ora 22:00 - atunci avea sa fie citita Proclamatia Regelui Mihai), "Ora Germaniei", "Muzica romaneasca", "Cantecele si vinurile Frantei", "Radio-jurnal", "Muzica de jazz; Cantareti de cabaret" si la ora 2:00 noaptea se incheia emisia.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 25 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- Fara a scrie nimic despre evenimentele produse pe 23 august la Palatul Regal, atunci cand Regele Mihai a dat ordin ca Maresalul Ion Antonescu sa fie arestat, ziarul "Universul" titra brusc pe prima pagina "ROMANIA STAPANA PE SOARTA EI" si publica "PROCLAMATIA M.S. REGELUI MIHAI", inregistrata in seara de 23 august la Palatul Regal si difuzata imediat, la ora 22:25, la Radio. De asemenea, oamenii erau informati ca "ROMANIA A ACCEPTAT CONDITIILE ARMISTITIULUI". In realitate, Conventia de Armistitiu de la Moscova avea sa fie semnata abia pe 12 septembrie.

- La mijlocul paginii I, "PROCLAMATIA CATRE TARA A MAJESTATII SALE REGELUI" era insotita de fotografia Regelui Mihai si de textul inregistrat de Regele Mihai, in seara precedenta, la Palatul Regal din Calea Victoriei si difuzat la Radio putin mai tarziu.

- In continuare, tot fara a mentiona vreun cuvant despre cele petrecute la Palatul Regal pe 23 august, romanii mai puteau citi, tot pe prima pagina, ca "NATIUNILE UNITE SPRIJINA RECUCERIREA ARDEALULUI ROMANESC" si, ceva mai jos, "DECRETUL DE AMNISTIE" din care se afla ca "Se amnistiaza toate infractiunile prevazute de Codul penal, Codul justitiei militare si legile speciale, incercate sau savarsite dupa 1 ianuarie 1918, care prin scopurile urmarite si mijloacele intrebuintate sunt politice. [...]". Concret, dupa cum se explica mai jos, "Se amnistiaza [...] toate infractiunile politice", dar erau exclusi de la amnistie cei care "in ultimii 10 ani au comis sau au indemnat sa se comita asasinate, cazne, schingiuiri, omoruri, jafuri si pradaciuni".

- In ziar era publicata si "DECLARATIA GUVERNULUI": "Guvernul care se infatiseaza astazi tarii, format din reprezentantii a patru partide politice, national-liberal, national-taranesc, comunist si social-democrat, unite in Blocul National-Democratic, a fost insarcinat de Majestatea Sa, Regele Mihai I, sa preia conducerea statului, in cele mai grele si hotaratoare imprejurari pentru soarta poporului roman. [...] Astazi, dictatura a fost inlaturata. Poporul reintra in drepturile lui. Regimul politic pe care il vom infaptui va fi un regim democratic, in care libertatile publice si drepturile cetatenesti vor fi garantate si respectate". Constantin Sanatescu a fost numit Presedintele Consiliului de Ministri.

- La interior, lumea era informata ca s-a stins din viata Sabina Cantacuzino, "una dintre marile figuri ale vietii romanesti, o personalitate de seama a culturii si caritatii, fiica marelui Ion C. Bratianu, ctitorul Romaniei moderne".

ZIAR GAZETA SPORTURILOR, DATAT 25 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

Pentru o mai buna intelegere a situatiei acelor zile, site-ul realitatea.net a decis sa publice si prima pagina din cotidianul sportiv Gazeta Sporturilor, datat 25 august 1944. Biblioteca Centrala Universitara nu detine in arhive ziarul GSP din acea zi, dar jurnalistul realitatea.net Cristian Otopeanu a intrat in posesia lui si il ofera spre lectura mai jos.

Se remarca faptul ca deschiderea ziarului sportiv GSP este aproape similara cu cea aparuta in aceeasi zi in "Universul", adica o fotografie pe prima pagina cu Regele Mihai (alta, insa, decat cea aparuta in "Universul") si titlul "ROMANIA A INCHEIAT ARMISTITIU CU NATIUNILE ALIATE". De asemenea, si in GSP era inserata "PROCLAMATIA M.S. REGELUI MIHAI I CATRE TARA". Totodata, si GSP gazduia stirea cu titlul "Amnistie generala", cu acelasi continut precum cel din "Universul".

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 26 AUGUST 1944

Acest ziar, care in mod normal era tiparit pe 24 august, nu figureaza in colectia BCUB. Cel mai probabil, din cauza bombardamentelor germane din 24 august, care au avariat tipografia Universul, motiv pentru care ziarul nu a putut fi tiparit.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 27 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- In sprijinul teoriei de mai sus, vine anuntul publicat pe prima pagina din "Universul", datat 27 august 1944, in care se informa: "Doua bombe aruncate de aviatia germana asupra edificiului ziarului nostru au produs unele tulburari in functionarea aparatului nostru tehnic, tulburari care, fiind inlaturate in prezent, ne dau putinta sa aparem, cu incepere de maine, Duminica, la orele obisnuite". Ziarul in care s-a facut acest anunt era datat DUMINICA, 27 august 1944

- Din cauza situatiei speciale, aceasta editie, datata 27 august, a avut numai doua pagini, fata de cele 8 obisnuite

- Ziarul facea cunoscute, pe pagina I, "Declaratiile domnului Iuliu Maniu", presedintele partidului national-taranesc si ministru de stat: "De atata vreme, partidul national-taranesc, impreuna cu blocul national democratic constituit la 20 iunie 1944, din partidul nostru, partidul national-liberal, partidul comunist si partidul social-democrat, lupta ca ziua aceasta de perspective noi sa soseasca cu un ceas mai devreme. In fine, ea a sosit! Laudat fie Regele nostru, care a inteles dorinta Natiunii si, prin cuvantul Sau hotarator, a facut sa se iveasca zorile acestei zile"

- Tot pe pagina I, erau gazduite "Manifestul blocului national-democratic", semnat Partidul National Liberal - C.I.C. Bratianu, Partidul National Taranesc - Iuliu Maniu, Partidul Comunist - Lucretiu Patrascanu, Partidul Social - Democrat - C. Titel Petrescu

- Separat, tot pe pagina I, era publicata "Chemarea catre Tara a partidului comunist din Romania", semnata de Comitetul Central al Partidului Comunist din Romania

- O alta stire care a “prins” pagina I era “BULGARIA NU RIDICA ARMELE CONTRA ROMANIEI”. In text scria ca “Guvernul bulgar a respins cererea Reichului de a deschide ostilitatile impotriva Romaniei”.

- In pagina II, erau publicate primele informatii despre bombardarea Bucurestiului, produsa in dimineata zilei de 24 august 1944

“PRIMA NOAPTE SI PRIMA ZI IN BUCURESTIUL ATACAT DE AVIOANELE GERMANE” era titlul materialului. La inceput, se relatau evenimentele petrecute in fata Palatului Regal, dupa difuzarea la radio a Proclamatiei din 23 august 1944. Site-ul realitatea.net reda pasajele importante: “Proclamatia Regelui, difuzata la radio, are darul sa electrizeze. Oamenii se scoala in picioare si se ingramadesc in jurul aparatului, voind parca sa auda si mai bine si mai tare cuvantul regal care schimba cursul istoriei unui popor. […] In fata Palatului Regal, multimea manifesteaza. Suveranul apare pentru cateva minute in balcon. Multimea ovationeaza delirant”.

Jurnalistii continua cu descrierea evenimentelor petrecute in dimineata zilei de 24 august, cand cerul Bucurestiului a fost brazdat de bombardiere germane. Regele plecase din Bucuresti. Site-ul realitatea.net reda marturiile care dau fiori si astazi: “Se face ziua. La 6 dimineata plec spre casa. Tramvaiele circula normal. Pe strazi sunt numeroase patrule de soldati romani. […]

Oamenii, lucratori sau functionari, au plecat linistiti spre slujbe. […] Acest inceput de munca noua a fost insa tulburat pe la ora 8, cand, in directia aeroportului de la Baneasa, au inceput sa se auda rafale de mitraliera, focuri de arma si focuri de tun antiaerian. Pe sus evolueaza cateva avioane care de asemenea mitraliaza. Lumea de pe strazi nu stie ce sa creada. […]

Plec din nou la ziar si abia ajung, ca se si suna alarma. E ora 10 si jumatate. Dupa zece minute, auzim pentru prima data suieratul avioanelor Stuka, care incep bombardamentul asupra Capitalei. Bombele cad in apropiere, lovind Palatul Regal, Ateneul, Fundatia Carol I. […] Dupa o ora, se suna incetarea alarmei si iesim din adapost. […]

Abia am ajuns in fata ministerului, ca se aude in aer, coborand din vazduh, ca o sirena a mortii, zgomotul infiorator al unor aparate Stuka. Ne azvarlim ingroziti in curtea bisericii Brezoianu. O bomba fluiera, apropiindu-se de pamant. 6 sau 7 bombe cad in apropierea noastra. Imi ingrop fata in caldaram. Clipele sunt groaznice si trec teribil de incet. […]

Stam in adaposturi ceasuri intregi. […] O bomba a cazut chiar pe cladirea “Universului”. […] Cismigiul a fost rascolit. Spitalul Filantropia, de asemenea, a fost lovit. […]

Teroarea a continuat toata ziua de vineri. Pe bulevardul Elisabeta, pana aproape de statuia Bratianu, bombele au lovit numeroase cladiri si, de la Facultatea de Drept, pana la statuia lui Mihai Viteazul, circulatia se face cu greutati imense, din cauza mormanelor de ruini”.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 28 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- Calitatea primei pagini din ziarul “Universul” acestei zile este modesta. Dar, data fiind importanta istorica a acestui document, si tinand cont de imprejurarile dramatice in care a aparut pe piata, realitatea.net il prezinta si in fotocopii detaliate.

Si acest ziar a aparut in doar doua pagini, la fel ca numarul din ziua precedenta.

- “CAPITALA TARII SUB TEROAREA BOMBELOR AVIATIEI GERMANE” este unul dintre titlurile primei pagini. In material, erau prezentate alte detalii cutremuratoare din timpul bombardamentelor care au lovit Bucurestiul. Site-ul realitatea.net reda pasajele importante: “In zorii zilei de joi, 24 august, cerul limpede, neinsorit inca al Capitalei, a fost strabatut de puternice formatiuni de bombardiere. Pe la ferestre si in balcoane apar curiosi si nedumeriti daca sunt avioane aliate - anglo-americane sau rusesti – ori germane ce croiesc ultimul lor drum, de intoarcere. Cate o salva a anti-aerienei mareste nedumerirea.

Abia catre ora 8 s-a putut afla ca avioanele erau aliate si ca artileria germana le impiedica aterizarea, aerodromurile din jurul Capitalei fiind in mana lor.

La ora 9 jumatate s-a sunat pre-alarma. [...] Am intrat in adaposturi. [...] S-a anuntat, dupa scurt timp, ca fusesera avioane germane, ca aruncasera cateva bombe si ca plecasera. S-a dat chiar si incetarea alarmei si lumea se indrepta linistita spre casa, comentand evenimentele”

“APAR, PRIN SURPRINDERE STUKAS-URILE”. Sub acest titlu, continua marturiile tulburatoare ale dezastrului facut de bombardierele germane. Realitatea.net reproduce pasajele-cheie: “Trecusera doar zece minute de la incetarea alarmei. Strazile erau intesate de oameni. Deodata, apar prin surprindere avioane de vanatoare in picaj “Stukas”, strabatand vazduhul cu o iuteala nemaivazuta decat de catre cei care le cunoscusera pe front. Cad in picaj, producand un zgomot prevestitor de moarte si, cand ajung la 300-400 de metri, si-au aruncat bombele, cate 4-5 de fiecare avion.

Inmarmuriti de groaza, departe de adaposturile pe care cu zece minute inainte le parasisem, ne trantim pe asfaltul plin de cioburi de sticla, sangeram pe maini, pe fata, dar nu mai auzim decat fluieratul bombelor care se apropie si care intr-o secunda ne vor preface in bucati. Pe asfaltul rece, inrosit de sangele ce se prelinge din ranile provocate de cioburile de sticla, simtim voluptatea de a trai”.

“ESTE LOVIT PALATUL REGAL”. Acum, jurnalistii de la “Universul” detaliaza ravagiile facute de bombardamente. Site-ul realitatea.net reda clipele de cosmar, asa cum au fost relatate in presa vremii: “Si bombele Stukas-urilor cad, dar nu peste noi, ci la vreo 300 de metri, pe Palatul Regal. Vanatorii germani au coborat aici chiar la inaltimea Palatului, astfel ca toate bombele, vreo zece, au cazut in plin. Pe intreg cuprinsul acoperisului izbucnesc flacari. […] In cursul zilei de joi si toata noaptea, populatia Capitalei a trait clipe de groaza, fiind hartuita de avioanele germane”.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 29 AUGUST 1944

Acest numar lipseste din colectia BCUB.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 30 AUGUST 1944 - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

- Acest numar a fost tiparit in patru pagini

- Prima pagina oferea cea mai buna veste romanilor greu incercati: “dupa 5 zile si 5 nopti de lupte foarte indarjite, […] fortele armatei romane au ajuns la eliberarea tarii de trupele germane”. Titlurile erau “LICHIDAREA REZISTENTEI GERMANE DIN TARA CONTINUA CU VIGOARE”, “Trupele germane din tara, dezarmate si internate”.

- Tot pe prima pagina, era gazduita informatia extrem de importanta, dupa cum avea sa se dovedeasca ulterior, conform careia “O delegatie romana a plecat la Moscova sa semneze armistitiul”. Conventia de Armistitiu avea sa fie semnata, insa, abia pe 12 septembrie.

- Ziarul Universul mai informa ca “CIRCULATIA TRAMVAIELOR, A VEHICULELOR SI A POPULATIEI INCETEAZA LA ORA 23. LA ACEEASI ORA SE INCHID SI LOCALURILE PUBLICE DE ORICE FEL”. Pedeapsa pentru cei care nu respectau ordinele date de Comandamentul militar al Capitalei? Inchisoare corectionala de la 6 luni, pana la 4 ani.

ZIAR UNIVERSUL, DATAT 31 AUGUST 1944 - APAR NUMELE LUI NICOLAE CEAUSESCU SI AL ELENEI CEAUSESCU - CLICK AICI PENTRU DESCARCARE!

Ziarul "Universul" urcase numarul paginilor la 6. In Romania se produsesera schimbari importante. Realitatea.net reda fidel ce scria cotidianul, fara alte comentarii: "Trupele biruitoare ale armatei rosii au intrat ieri in Capitala. Tinere, viguroase, admirabil echipate, incadrate intr-o disciplina desavarsita, ele aduc nu numai mandria linistita a unor stralucite victorii, ci si constiinta unei misiuni de eliberare impotriva unui dusman detestat pe tot intinsul lumii.

Populatia Capitalei le-a salutat cu sincera bucurie a linistii si sigurantei dobandite si cu acel sentiment de incredere dictat de omenia adanca a poporului romanesc”.

- De obicei sarac in fotografii, ziarul Universul facea acum doua exceptii si publica, chiar pe prima pagina, o poza in care era redata primirea facuta de romani armatei sovietice la Colentina. O a doua fotografie, lucru extrem de rar, era in partea de stanga-jos a primei pagini si surprindea manifestatia frontului patriotic din Piata Universitatii.

- Un titlu mare pe prima pagina era: “Trupele victorioase sovietice au intrat in Capitala”. Putin mai jos, erau oferite detalii: “In cursul diminetii de 29 august, o coloana inaintata sovietica, in drum spre front, a trecut prin periferiile Capitalei, fiind primita de o delegatiune compusa din d. ministru Constantin Titel Petrescu si d. general Iosif Teodorescu, comandantul militar al Capitalei”.

- Sub titlul “CUM AU FOST PRIMITE TRUPELE SOVIETICE”, jurnalistii vremurilor prezentau lucrurile in felul urmator: “Cetatenii asteptau insiruiti pe strazile orasului. Pe fetele tuturor se citea curiozitatea si bucuria. Femei cu parul in vant si brate incarcate cu flori, copii cu stegulete de hartie, oameni cu brasarde tricolore. […] Oamenii alergau in intampinarea armatelor sovietice, fiecare cum putea. […] La aparitia primelor automobile-amfibii cenusii, tineri si batrani se suiau pe masini, aruncand flori soldatilor armatei sovietice. […] Soldatii rusi zambesc, unii se balbaie de emotie, toata lumea aplauda, iar soarele incalzeste inimile tuturor celor care, in aceasta clipa, realizeaza spontan infratirea dintre popoare. Soldatii rusi sunt cu totii extrem de tineri. Sunt adolescenti, majoritatea n-au mai mult decat 17-20 de ani”.

- Site-ul realitatea.net a descoperit, citind cu atentie fiecare pagina a acelor zile de foc, un detaliu care multora le poate scapa.

In pagina a doua din editia datata 31 august 1944, ascunse intr-o coloana de stiri, apar doua nume care la acea data nu spuneau nimic, dar care vor scrie istorie peste 20 de ani: Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu (pe atunci, Elena Petrescu). Acest lucru s-a produs in contextul in care se facea referire la cei care au luat cuvantul in Piata Universitatii din Bucuresti, la manifestatia organizata pentru colaborarea ruso-romana, cu ocazia sosirii trupelor sovietice. Stirea se incheia astfel: "Participantii s-au indreptat, apoi, spre Palatul Regal, unde au manifestat pentru Suveran". Mai jos este o imagine istorica: Nicolae Ceausescu (in centru), iar in dreapta lui (in stanga fotografiei) poate fi vazuta Elena Ceausescu.





Nota. Imaginile din acest material provin din urmatoarele colectii: Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti, arhiva jurnalistului Cristian Otopeanu, arhiva statistician Romeo Ionescu, muzeuldefotografie.ro, Fototeca online a comunismului romanesc

.

Fișiere din articol: