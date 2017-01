Cele mai frecvente minciuni pe care şi le spun oamenii când se ingraşă, pentru a amâna dietele

Revelionul a trecut, fiecare a mai pus cel puţin două kilograme, dar cu ambiţia stăm mai greu când trebuie să slăbim. Iată cele mai frecvente scuze si minciuni le care oamenii si le spun si din cauza carora nu reusesc sa slabeasca, potrivit lyla.ro.

1. Nu imi permit mancare sanatoasa FALS. Daca iti permiti sa-ti cumperi mancare nesanatoasa, mezeluri sau chiar produse de tip fast-food, sau sa-ti faci cine stie ce pofte culinare sau de alta natura ce implica cheltuieli inutile, inseamna ca poti cumpara si produse alimentare sanatoase. Chiar daca acestea pot fi, per total, mai scumpe decat cele nesanatoase, trebuie sa constientizezi ca, din punct de vedere cantitativ, nu mananci atat de mult din produsele alimentare sanatoase.

2. Blugii au intrat la apa, de aia ma strang FALS. Jeansii se lasa foarte repede dupa ce ii pui prima data pe tine dupa spalare, asadar, daca continua sa te stranga si la finalul zilei in care i-ai purtat inseamna ca ai pus macar un kilogram pe tine. Fiecare persoana isi cunoaste propria garderoba si poate constata daca s-a ingrasat sau nu dupa cum stau hainele pe ea. Insa, pentru acest lucru, nu trebuie sa se ascunda in spatele minciunii “a intrat la apa”.

3. Am tras mult azi la sala, asa ca-mi permit niste inghetata FALS de cele mai multe ori. Nimeni nu spune ca nu ai voie sa mananci si produsele care-ti plac, dar care sunt caloric foarte consistente, dar faptul ca te duci la sala, ca faci sport intens una-doua ore pe zi nu inseamna ca poti sa mananci inghetata sau cartofi prajiti. O data pe saptamana poti sa alegi o masa in care sa incluzi si produse mai putin sanatoase, dar nu in fiecare zi!

4. Am mancat foarte putin in cursul saptamanii, pot sa ma rasfat in weekend FALS. Nu poti pretinde sa slabesti tinand un regim alimentar sanatos si cantitativ redus doar cinci zile din sapte. Spre exemplu, daca timp de un an mananci in weekend (pe parcursul a 2 zile) cu 2000 de calorii in plus, asta echivaleaza cu un plus de 300 de calorii petnru fiecare din zilele saptamanii. Daca ai mentine acest obicei timp de un an, te-ai ingrasa 9 kilograme.

5. Mama este grasa, asa ca orice as face si eu o sa fiu la fel FALS. Grasimea nu se mosteneste genetic! Desi este perfect adevarat ca poate exista o predispozitie la acumularea de kilograme care se transmite in familie, pe linie de mostenire genetica, fiecare om care este gras, supraponderal sau chiar obez (exceptand cele mai grave probleme medicale), este gras din cauza sa, din cauza propriului stil de viata: mancare multa si nesanatoasa si lipsa miscarii!

6. Pot sa mai beau un pahar de vin, este sanatos FALS. Consumul moderat de vin are efecte benefice asupra sanatatii inimii, dar “consumul moderat” inseamna un pahar pe zi pentru femei si doua pahare pe zi pentru barbati, potrivit recomandarilor Academiei de Nutritie din SUA. Orice depaseste aceasta limita se transforma in calorii ingerate in plus!

7. Nu pot slabi pentru ca sunt mereu prinsa cu copiii FALS. Nimeni nu contesta faptul ca a avea grija de copii interfereaza, deseori, cu un program alimentar sanatos pentru mama, dar asta nu scuza faptul ca femeia continua sa se ingrase. Chiar daca nu iti poate planifica mesele zi de zi pentru ca depinde in permanenta de copilul pe care il creste, poate inceta sa mai manance resturile de mancare ramase de la cel mic. O gura de piure, trei linguri de ciorba, o lingurita de inghetata, restul de covrig si tot asa se aduna, in media, la 300 de calorii in plus pe zi ingerate din resturile de mancare lasate de copil, 300 de calorii care se transforma, intr-un final, in tesut adipos pe mamica.