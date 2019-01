13 ianuarie, ziua "fără pantaloni" în metrou. POZE kinky din New York, Berlin și alte orașe

Din anul 2002, datează o tradiție urbană bizară care presupune ca oamenii să meargă fără pantaloni la metrou, doar în boxeri sau slip.

Cea de-a 18-a ediție a evenimentului "No Pants Subway Ride" a avut loc loc nu doar în New York City, ci și și în zeci de alte orașe din întreaga lume - inclusiv Londra, Berlin, Copenhaga, Buenos Aires, Chicago, San Francisco și multe altele.

Evenimentul a fost lansat de Improv Everywhere în New York în 2002, cu doar șapte participanți. Acum mișcarea inedită de la metrou a avut aproape 2.000 de participanți la New York și alte mii de tineri în întreaga lume.

Organizatorii o numesc acest demers inedit "o sărbătoare internațională a umilinței". O condiție pentru participarea la eveniment este: călătorii trebuie să poarte haine obișnuite de iarnă, geci, bocani, fular, singurul element ignorat din vestimentația de iarnă fiind pantalonii.

Cum a început nebunia? În 2002, șapte oameni au pregătit farsa: la fiecare stație intra o persoană fără pantaloni și cobora la următoarea, unde era înlocuit de altcineva. Ei păreau că nu se cunosc, iar călătorii din vagon nu înțelegeau ce se întâmplă. La a 8-a stație a intrat un bărbat care vindea pantaloni la 1 dolar perechea! Imaginile aici:

