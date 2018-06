12 rochii elegante fabricate în România care vor impresiona

Dacă sunteți în căutarea de rochii elegante, vă propunem câteva produse în România. Am selectat câteva modele atât de seară, cât și de zi.

În acest articol vă prezentăm câteva modele de rochii elegante fabricate în România care cu siguranță vor atrage privirile.

Rochie Chyntia bordo lunga cu franjuri si aplicatii perlate. Fii zeita petrecerilor de vara, purtand rochia bordo Chynthia lunga cu franjuri si aplicatii florale! Rochia este dreapta, cu aspect special datorita texturii din franjuri. Rochia are spatele si bustul decupate si accesorizate cu un voal delicat crem. Bustul este accesorizat cu broderie florala pe ton bordo, insertii handmade 3D si perle roz. Mai multe detalii și alte oferte la rochii de ocazie găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Charo verde lunga de seara cu dantela si broderie. Fii rasfatata serile de vara, purtand rochia verde Charo lunga de seara cu dantela si broderie! Rochia este dreapta, mulandu-se discret pe solduri. Volanele maxi evazate din tull de la baza rochiei formeaza o vaporoasa coada de sirena. Rochia are bustul si decolteul decupate si accesorizate de un voal delicat cu broderie florala maxi. Mai multe detalii și alte oferte la rochii de ocazie găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Kendall lunga de seara roz. Fii zeita rafinamentului la orice petrecere, purtand rochia roz lunga Kendall! Rochia are un croi inedit, cu crepeu maxi in fata si pliuri pe talie, punandu-ti in valoare senzualitatea. Textura rochiei este fina, formand un efect de tafta. Bustul are efect de push-up, accesorizat cu un design decupat in forma de V, cu pliuri si guler maxi. Rochia are un cordon maxi pe talie, care poate fi legat pe sold sau in fata. Mai multe detalii și alte oferte la rochii de ocazie găsiți LA ACEST LINK.

Rochii elegante perfecte pentru petreceri

Rochie Michelle lunga de seara verde cu broderie la bust. Senzuala si gratioasa, rochia verde Michelle lunga de seara cu broderie la bust te transforma in regina serii! Textura din tull accesorizata prin crepeuri pe solduri atrage toate privirile asupra ta. Rochia are un decolteu adanc in forma de V si spatele decupat in acelasi format, formand un efect feminin. Bustul are voal diafan si broderie florala cu paiete discrete. Mai multe detalii și alte oferte la rochii elegante și de ocazie găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Cecille negru si turcoaz cu dantela si strasuri in talie. Alege rochia Cecille negru si turcoaz cu dantela si strasuri in talie pentru o tinuta memorabila in acest sezon! Rochia este dreapta, cu pliuri discrete pe talia accentuata printr-un cordon fals minimalist cu strasuri argintii. Rochia are spatele si bustul decupate, accesorizate cu o splendida broderie florala. Cordonul se poate lega la spate sau pe sold, in functie de stilul tau. Mai multe detalii și alte oferte la rochii de ocazie găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Moze Martina clopot neagra cu broderie. Feminina si lejera, confortabila la purtat se aseaza delicat pe corp datorita croiului larg,iar tull-ul negru transparent accesorizat cu broderie ofera tinutei o nota misterioasa si delicata. Mai multe detalii găsiți LA ACEST LINK.

Rochii elegante și de zi

Rochie Maria neagra cu broderie deosebita la bust. Alege rochia neagra Maria cu broderie deosebita la bust pentru o tinuta speciala la orice eveniment! Rochia este dreapta, dintr-un voal delicat cu efect bufant la baza datorita unui volan maxi si aspect evazat pe maneci. Tonul clasic negru este accesorizat cu broderie florala deosebita pe nuante contrastante de rosu, galben si vernil. Rochia se inchide cu un nasture la spate. Mai multe detalii și oferta o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Marisa bleumarin clos cu imprimeu colorat. Fii remarcabila la orice petrecere, purtand rochia bleumarin Marisa clos cu imprimeu colorat! Rochia este in croi clos, cu pliuri maxi pe solduri, punandu-ti in valoare silueta. Decolteul in forma de V este completat delicat de un guler maxi care se continua peste umeri. Rochia are o textura fina din tafta accesorizata cu un imprimeu floral maxi pe tonuri contrastante. Buzunarele sunt discrete pe linia soldurilor. Mai multe detalii și întreaga listă de rochii o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Artista verde de banchet cu broderie. Rochie scurta verde de banchet din tull amplu cu broderie in talie, decolteu adanc. Lungime: 90 cm. Material: 95% poliester, 5% elastan. Mai multe detalii găsiți LA ACEST LINK.

Rochii elegante de vară

Rochie Kerry clos de vara cu imprimeu floral rosu. Este o rochie eleganta de vara cu imprimeuri florale in tonuri de rosu si fusta lejera, in clos. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Talia clos de vara cu imprimeu floral deosebit. Alege rochia clos Talia de vara cu imprimeu floral deosebit pentru un look fresh si feminin in orice moment al zilei! Rochia este in croi clos, cu pliuri discrete pe solduri, pentru a-ti evidentia feminitatea. Tonul crem elegant este accesorizat cu un imprimeu maxi floral in nuante de mov, vernil si albastru. Rochia are decolteu oval discret. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Armina rosie cu imprimeu floral. Rochie midi eleganta rosie cu imprimeuri florale, guler tip chinezesc și nasturi eleganti la guler. Mai multe detalii și întreaga ofertă o găsiți LA ACEST LINK.