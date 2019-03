10 întrebări la care a răspuns ex numărul 10 din fotbal. Pășea cu stângul pe teren și ieșea cu GOLul

Florin Cernat / arhivă personală

Florin Cernat împlinește astăzi 39 de ani și a rămas în istoria fotbalului românesc ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași. Regretă că nu a jucat mai multă vreme pentru echipa națională, însă pentru performanțele sale ca fotbalist internațional a fost apreciat și poreclit "Diamantul". Cea mai mare realizare a sa, ca fotbalist, a fost transferul de la Dinamo București la Dinamo Kiev. Florin Cernat, cu numărul 10 pe tricou, a acceptat provocarea de a răspunde pentru realitatea.net la 10 întrebări.

10 întrebări adresate lui Florin Cernat, la care a răspuns.

1. Care este cel mai mare regret al tău din cariera de fotbalist?

- Regretul meu este că nu am jucat mai mult timp la echipa națională. În rest, nu regret nimic.

2. Care este cel mai bun moment al tău și cea mai mare satisfacție din carieră?

- Momentele bune au fost multe, însă the best (cel mai bun) a fost când am semnat cu Dinamo Kiev, o echipă de Champions League. După 27 de ani, ajunsesem la vârsta la care m-am considerat cu adevărat fotbalist, datorită experienței acumulate.

3. Când ți-ai dat seama că vrei să devii fotbalist? Ai visat că vei ajunge internațional?

- De când m-am apucat de fotbal, de la 6 ani. Am crezut și am făcut tot ce a ținut de mine ca să ajung la nivel internațional. Am avut și sprijinul părinților mei.

4. Care a fost modelul tău în viață/carieră și ce practici aveai înainte de meciuri?

- Modelul meu, am spus mereu, a fost și va fi Gheorghe Hagi. Practici ... hm (se gândește!) pășeam, întotdeauna, cu piciorul stâng pe teren.

5. Dacă ar fi să te reorientezi în carieră, acum la 39 de ani, ce ai face?

- Nu stiu. Fotbalul a înseamnat și înseamnă totul pentru mine. Nu m-am imaginat niciodată făcând altceva.

6. Cum ai reușit să împaci viața de fotbalist cu cea de familie?

- Cu greu, sacrificii, înțelegere, încredere. Regret că, am stat prea puțin timp alături de familia mea.

7. Cum vezi tu situația actuală din fotbalul românesc, mă refer la tânăra generație de fotbaliști? Ce soluție ai propune tu?

- Din păcate, nu este așa bună, dar pe viitor dacă se investesc mai mulți bani în academii și centrele de copii și juniori, așa cum fac echipele mari din Europa, poate situația se va îmbunătăți.

8. De ce crezi că Naționala nu mai reușește să se califice la Mondiale?

- Revin la răspunsul de mai sus. Dacă se vor investi mai mulți bani în copii și juniori crește nivelul campionatului, nivelul echipei naționale și automat vin și rezultatele.

9. Cum comentezi fenomenul Simona Halep?

- Țin pe această cale să o felicit pentru tot ce face în tenis, o sportivă care a făcut și face multe sacrificii să fie numărul 1 mondial. O apreciez mult și îi doresc să câștige cât mai multe turnee. A devenit un exemplu pentru mulți copii care au început să se apuce de tenis. O altă sportivă numărul 1 este și Cristina Neagu care, la fel, ar trebui să fie un exemplu pentru mulți sportivi la început de drum.

10. Cum vezi evoluția echipei FC Voluntari și viitorul ei în această etapă?

Prima parte a campionatului nu a fost cum ne doream, însă venirea antrenorului Bergodi a însemnat o schimbare în bine pentru echipă. În ultimele meciuri, am demonstrat ca echipa FC Voluntari poate mult mai mult. Am convingerea și încrederea că vom termina play-out-ul în primele trei poziții.