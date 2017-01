Zodia masculină după care sunt topite toate femeile. Acesta este bărbatul PERFECT

Orice femeie si-ar dori sa petreaca macar un minut de intimitate cu aceasta zodie masculina. Barbatul la care facem referire este romantic, dar si pervers in acelasi timp, superficial, dar si extrem de inteligent si imprevizibil. Multe femei spun ca este barbatul perfect.

S-ar putea sa il gasesti in centru la cafenea, in club sau la plimbare in parc. Nu ii place sa petreaca doua zile in acelasi mod, asa ca daca azi il gasesti in discoteca, maine s-ar putea sa il vezi la cinema si tot asa. Daca iesi cu el la restaurant, trebuie sa te pregatesti pentru conversatii foarte incitante. Mereu vei invata ceva nou de la el.

Acest nativ stie cum sa te faca sa te simti bine. Iti reda energia pozitiva si te face sa privesti viata cu ochi mai buni, indiferent cat de gri ar fi norii adunati deasupra ta. Acest barbat apreciaza modestia si uraste aroganta nejustificata.

Poate parea si el arogant la prima vedere, insa este doar o impresie gresita pe care ti-o poti face despre el. Ce se poate afirma cu siguranta este ca acest barbat are tendinta de a critica foarte mult, deoarece este un perfectionist prin definitie.

Barbatul Fecioara este unul dintre acei barbati din zodiac dupa care tanjesc toate femeile. Carisma sa, inteligenta si grija pe care o poarta pentru fizicul sau si pentru a mentine ordinea in casa sunt argumentele cele mai puternice pentru care un astfel de nativ e de dorit la casa omului, scrie teotrandafir.com.