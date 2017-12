Zodia feminină cu care orice bărbat și-ar dori să faca sex

Orice barbat este topit dupa aceasta femeie si asta pentru ca nu este usor de cucerit. Adevaratii barbati aleg femei care nu se lasa ademenite din prima. Care este zodia feminina cu care orice barbat si-ar dori sa faca sex.

Este iubita si amanta ideala, este prietenoasa, iar punctul ei de vedere are mereu greutate. Aceasta femeie stie cum sa poarte un dialog cu partenerul ei astfel incat acesta sa nu o priveasca ca pe un trofeu.

Femeia nascuta in aceasta zodie este plina de incredere in fortele proprii si poate inhiba uneori masculii, insa ii intriga in acelasi timp.

Orice barbat si-ar dori sa faca sex cu ea datorita modului in care se comporta. Barbatii vad fascinant orice lucru la femeia despre care vorbim: de la modul in care priveste pana la felul in care stie sa treaca de avansurile sexuale ale celorlalti.

Citeste mai mult pe TeoTrandafir.com