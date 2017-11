Ziua ,,Z'' pentru PSD. Social democrații decid dacă face miting pentru susţinerea lui Dragnea

Liderii PSD s-au reunit în şedinţa CexN, tocmai la Băile Herculane, pentru a evalua programul de guvernare, secretarii de stat, dar şi pentru a decide dacă vor face miting de susţinere pentru Liviu Dragnea. Totodată, se va da un vot şi pentru susţinerea lui Liviu Dragnea, după ce DNA i-a deschis al treilea dosar.

Potrivit Realitatea Tv, este prezent la Băile Herculane şi Darius Vilcov, cel care va prezenta raportul privind activitatea Guvernului.

"Eu nu am venit să cer susţinere, eu am venit să dau susţinere partidului pentru a continua ceea ce am început. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de susţinere. Discutăm mâine sau în zilele următoare. A fost o idee, nu este analizată sau dusă la capăt", a spus Dragnea la Băile Herculane.

Întrebat ce va face dacă vor exista social-democraţi care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a precizat:

"Dacă vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o să mai resping această idee, dar, dacă hotărâm să facem un miting, trebuie să stabilim exact pentru ce îl facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc să facă un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie să facem un miting care să aibă sens".