Ziua verdictului pentru Dragnea: Va fi sau nu condamnat în dosarul Bombonica

ZIUA VERDICTULUI PENTRU LIVIU DRAGNEA! Cea mai aşteptată decizie din justiţie ar putea veni vineri! Instanţa Supremă trebuie să spună dacă şeful PSD Liviu Dragnea va fi sau nu condamnat în dosarul Bombonica. DNA a cerut ca liderul social-democraţilor să primească şapte ani şi jumătate de detenţie, în timp ce Dragnea mizează pe achitare. Verdictul de vineri nu e definitiv.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au amânat, pe 28 mai, pentru data de 8 iunie decizia în dosarul "Bombonica", unde Liviu Dragnea este acuzat de DNA de instigare la abuz în serviciu.

"DNA pentru mine vrea pe viaţă. Pentru mine şi alţi lideri politici. Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile", spunea, pe 15 mai, Liviu Dragnea.



Procurorii DNA au altă variantă în ceea ce privește soarta lui Liviu Dragnea. Anchetatorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare.

Șeful PSD și fosta sa soție, Bombonica Prodana, sunt printre cei acuzați că ar fi menținut ilegal în funcție la Protecția Copilului Teleorman două angajate care, de fapt, ar fi lucrat la sediul PSD.