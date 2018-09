Ziua nu mai are 24 de ore! Teoria care va schimba tot ce credeai despre lumea în care trăieşti

Doomsday Clock

Ziua nu mai are 24 de ore! Oamenii de stiinta afirma ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ.

Ziua nu mai are 24 de ore! Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Potrivit cocoon.ro, unele filme precum „Cazul ciudat al lui Benjamin Button” sau „Ziua in care Pamantul s-a oprit” prezinta subtil acest fenomen, iar multa lume nu intelege cum se poate scurta timpul daca ceasul arata tot atatea ore.

„Ceea ce nu intelege omul este ca fiind in timp, facem totul mai repede, acesta fiind comprimat ca un balon care daca este umflat si scrii ceva pe el cu markerul, vezi literele mari si largi, dar daca se dezumfla se strange scrisul. Asa este si timpul sau spatiul nostru 3D, care se poate masura in aceasta rezonanta energetica Schumann”, conform uneia dintre pareri.

Alte pareri subliniaza ca Biblia ne-a avertizat ca in vremurile din urma timpul se va scurta, viata omului se va scurta, ca sa se scurteze ororile si suferintele de pe planeta.

Ziua nu mai are 24 de ore! Timp de mii de ani, Rezonanta Shumann a avut valoarea constanta de 7,8 Hz insa, incepand din 1980 s-a constatat o accelerare rapida. Astfel, s-a ajuns ca in zilele noastre Rezonanta Shumann sa aiba valoarea de 12 Hz, consecinta directa fiind ca 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, in termenii timpului terestru.

Potrivit unora dintre teorii, curgerea timpului terestru se va accelera in continuare pana la apropierea de „punctul zero”, care corespunde inversarii polilor magnetici ai Pamantului. Fenomenul este vazut de multi ca fiind Apocalipsa prevestita de Biblie, potrivit careia planeta va fi cuprinsa de intuneric timp de trei zile. Conform acestei logici, in „momentul zero” cele 24 de ore ale timpului terestru vor corespunde la zero ore efective.

Consecintele acestui fenomen sunt incredibile: planeta si toti locuitorii acesteia vor trece intr-o alta dimensiune. Se pare ca dupa trecerea prin Punctul Zero, soarele va rasari la Vest si va apune la Est.

Ziua nu mai are 24 de ore! Mai multe texte stravechi descriu astfel de trasformari radicale in trecutul indepartat al omenirii. Cea mai mare parte a tehnologiilor actuale nu vor mai fi operationale, cu exceptia energiei libere, descoperita de Tesla in urma cu un secol.

Cresterea frecventei de vibratie a planetei noastre implica si elevarea frecventei de vibratie a locuitorilor sai, ceea ce ar putea determina efecte asupra organismului, dar si elevarea asupra constiintei, chiar daca evenimentele actuale nu sustin aceasta teorie.