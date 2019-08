Dancila si Fifor

Zi decisivă pentru Liviu Dragnea și conducerea PSD. Tribunalul București este așteptat să se pronunțe pe contestația formulată de fostul sef PSD cu privire la alegerea Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor in fruntea partidului.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus în instanță o cerere de intervenție, în calitate de intervenient principal, în contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD în funcțiile de președinte, respectiv secretar general PSD.

Tribunalul Bucureşti trebuia sa judece joi contestaţia depusă de Liviu Dragnea şi care vizează deciziile luate la Congres, însă o pronunţare asupra acesteia a fost amânată de magistraţi pentru vineri.

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti, că nu a susţinut că alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD ar fi ilegală, refuzând să dea mai multe detalii despre sesizarea fostului preşedinte PSD, care vizează deciziile luate la Congres.



"Nu am de unde să ştiu (dacă Liviu Dragnea va avea câştig de cauză -n.r.). Nu asta am susţinut (că ar fi ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD -n.r.) şi nici nu am ce să susţin aici, la dumneavoastră. (Liviu Dragnea -n.r.) aşa a făcut, aşa a considerat. Nu am un mandat să fac declaraţii", a declarat avocata lui Liviu Dragnea, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti.

Flavia Teodosiu a refuzat să explice dacă sesizarea depusă de Liviu Dragnea vizează alegerea noii conduceri PSD sau altceva.

Surse din conducerea PSD spun că solicitarea adresată instanței de Liviu Dragnea este „o aberație” și că instanța a rămas joi în pronunțare.

Părerile în PSD sunt diferite față de demersul lui Dragnea.