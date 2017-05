Zbor Tarom anulat - doi SPORTIVI importanţi, la bord. "Am zis că nu mai ajung întreg"

La bordul aeronavei Tarom care a aterizat în siguranţă pe aeroportul din Madrid după ce motorul a aspirat o pasăre se aflau sportivii Sorana Cîrstea şi Cătălin Moroşanu.

jucătoarea de tenis urmând să participe la turneul WTA din capitala Spaniei.



"A fost un zbor cu peripeţii, am zis că nu mai ajung întreg. O pasăre a lovit un motor, chiar pe partea unde eram noi. M-am speriat un pic. Nici nu mă mai gândeam la meciul cu polonezul, doar să aterizăm cu bine. Acum, ce frică să îmi mai fie de Lukasz Krupadziorow? Dacă am scăpat de asta, la meci nu mai am emoţii. Îl bat rău", a declarat Cătălin Moroşanu, informează Hotnews.ro.



Dupa impact, în interiorul aeronavei s-a răspândit un miros de ars, dar aterizarea a decurs fara probleme, a adaugat sportivul.