Vremea, de la o extremă la alta. Prognoza meteo pe două săptămâni

Dupa un inceput de saptamana cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, vor urma cateva zile in care acestea scad si vor fi averse, conform prognozei meteorologilor valabila pentru perioada 16-29 aprilie.

Banat



In primele zile se va racori, temperaturile scazand de la 22-23 de grade la inceput, pana la aproximativ 19 grade, pe 19 aprilie. Apoi, se va incalzi din nou (23 de grade), iar in ultimele zile ale prognozei se va racori, din nou (18 grade).



Va ploua pe 17 si 18 aprilie si, din nou, dupa 23 aprilie.



Crisana



Si aici se va raci vremea la inceputul intervalului, temperatura scazand de la 24 de grade in prima zi pana la 19 grade in intervalul 18-20 aprilie. Ulterior, va avea loc un proces de incalzire (22 de grade in jurul datei de 24 aprilie). In cea de a doua saptamana de prognoza, vremea se va raci usor si treptat, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, va deveni apropiata de normal (18 grade).



Vor fi averse pe 17 si 18 aprilie si dupa 23 aprilie.



Transilvania



Temperaturile vor scadea de la 23 de grade luni, pana la 16 grade intre 18 si 20 aprilie, apoi se va incalzi (20 de grade in jurul datei de 24 aprilie), iar ulterior, pana la sfarsitul intervalului, vremea se va raci usor si treptat, devenind apropiata de normal din punct de vedere termic la finalul celor doua saptamani de prognoza, cand se va atinge o medie regionala de aproximativ 16-17 grade.



Vor fi ploi pe 17 si 18 aprilie si in intervalul 23-29 aprilie.



Maramures



Temperaturile scad de la 24 de grade in prima zi, pana la 18 grade in intervalul 18-20 aprilie. Ulterior, in intervalul 21-25 aprilie se va incalzi, iar valorile maxime se vor situa, in medie, intre 19 si 21 de grade. In ultimele zile ale prognozei, o noua scadere de temperatura va determina valori de 16-17 grade, apropiate de normele perioadei.



Probabilitatea de aparitie a ploilor pe arii relativ extinse va fi mai mare pe 17 si 18 aprilie, apoi, din nou, intre 23 si 29 aprilie.



Moldova



In primele zile va fi cald (22 de grade). Intre 18 si 20 aprilie vor fi aproximativ 16 grade. Apoi se va incalzi din nou (18...21 de grade).



Vor fi ploi, in general slabe cantitativ, la nivel local, intre 17 si 20 aprilie si 24 si 29 aprilie.



Dobrogea



Intre 14 si 21 aprilie vremea va fi normala pentru aceasta perioada (14 -17 grade). Pe 22 aprilie vremea se va incalzi (20 de grade), iar in intervalul 23-29 aprilie regimul vor fi 17 grade.



Va ploua pe 19 si 20 aprilie, iar in cea de a doua saptamana intre 25 si 29 aprilie.



Muntenia



Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 20 de grade pana pe 20 aprilie. La finalul primei saptamani de prognoza se incalzeste (23 de grade). In a doua saptamana, regimul termic diurn va avea usoare variatii si se va concretiza prin valori medii cuprinse, in general, intre 20 si 23 de grade, cu o tendinta de scadere, spre 18 grade, la finalul intervalului, scrie ziare.com.



Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in jurul datei de 18 aprilie si, din nou, in intervalul 24 - 29 aprilie.



Oltenia



In prima saptamana, vor fi intre 18 si 21 de grade. La sfarsitul acestei saptamani, vremea se va incalzi si pe 22 aprilie vor fi 24 de grade. In cea de a doua saptamana, vor fi intre 20 si 22 de grade.



Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata pe 17 aprilie si, indeosebi, pe 18 aprilie, iar in a doua saptamana vor fi ploi mai ales intre 25 si 29 aprilie



La munte



Vremea va fi calda la inceputul intervalului (14 grade), apoi se va raci usor, astfel incat, intre 18 si 20 aprilie, vor fi 8-9 grade, apropiate de normele perioadei. Ulterior, se va incalzi incepand cu 21 aprilie si pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, se vor situa intre 10 si 12 grade, cu o usoara tendinta de scadere, spre 8 grade, in ultimele zile.



Probabilitatea pentru precipitatii va fi redusa la inceputul si la mijlocul intervalului de prognoza, dar va creste intre 17 si 19 aprilie, precum si intre 23 si 29 aprilie.