Vrei să cumperi miel de Paşte? Trebuie să ştii asta! Aşa deosebeşti carnea de miel de cea de câine

Cum deosebești carnea de miel de cea de câine. Toată lumea trebuie să ştie aceste lucruri!

Negustorul necinstit îţi poate vinde (da, ştim, oribil!) carne de câine în loc de miel! Cunoşti diferenţele?

Pentru ca mielul de la masa de Paşte să nu fie câine anul acesta, avem la dispoziţie toate caracteristicile care să ne ajute să facem diferenţa între carnea de oaie şi cea de căţel, conform ANSVSA.

Diferenţele între carcasele de miel şi de câine:

• Câinele are configuraţia corpului şi musculatura mai lungi şi mai subţiri, pe când carcasa de oaie este mai scurtă;

• Grăsimea se depune şi sub piele la carcasa de oaie, iar la câine – nu;

• Capul de miel are dinţi incisivi, în faţă, numai pe maxilarul inferior, pe când câinele are pe ambele, colţii mari sunt greu de confundat;

• Oaia are 5 vertebre sacrale, iar câinele are doar 3; în plus, osul sacrum (al bazinului) este lung la ovine, faţă de al câinelui, care este scurt şi aproape pătrat;

• Mielul nu are fibulă la picioarele din spate, câinele are acest os al gambei;

• Ficatul de miel are 4 lobi, iar cel de câine are 6.

Carnea de miel dezosată diferă de cea de câine prin:

• Mirosul înţepător este caracteristic cărnii de oaie;

• Grăsimea de miel este albă, tare şi sfărâmicioasă, uscată, pe când cea de câine este moale, untoasă, de culoare alb-cenuşie;

• Carnea de oaie este roşie, nuanţele de culoare diferă în funcţie de vârstă, şi este cu atât mai deschisă cu cât animalul este mai tânăr; are fibre musculare fine şi dense, apropiate între ele, cu un aspect compact; carnea de câine are culoarea roşu-închis, fibra musculară este fină şi consistenţa – moale.

Preţ miel 2017: 9-10 lei pe kilogram, în viu și 18-22 de lei/kg, tăiat

Nu același lucru se poate spune însă când vorbim de prețurile la miel și ied. Potrivit lui Nicolae Cioranu, președintele federației Romovis, prețurile vor rămâne la fel.

PREŢ MIEL 2017. „Prețurile vor rămâne la fel pentru la pe acest segment nu prea se mai exportă. Poate pe intern mai este cerere, dar atât. Românul nu prea consumă carne de miel. Anul acesta preturile vor fi la fel ca anul trecut, adică undeva la 9-10 lei pe kilogram, în viu și 18-22 de lei/kg, tăiat”, a declarat pentru Libertatea, Cioranu.

PREŢ MIEL 2017. Atenţie de unde cumpăraţi carnea de miel!

În perioada premergătoare sărbătorilor de Paşte, ca în fiecare an, medicii veterinari acţionează pentru protejarea sănătăţii şi respectarea intereselor consumatorilor, prin activitatea specifică de monitorizare şi control a siguranţei alimentelor şi a sănătăţii animalelor.

PREŢ MIEL 2017. Conducerea ANSVSA a transmis structurilor teritoriale setul de acţiuni care urmează a fi întreprinse la nivel naţional, pentru a asigura românilor produse alimentare sigure.

Aceste acţiuni vor include toţi medicii veterinari din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSA) dar şi a circumscripţiilor sanitare veterinare zonale (CSVZ).

Controalele urmăresc respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare şi unităţile de alimentaţie publică.

Fiecare DSVSA judeţeană a stabilit un program de lucru pentru perioada 15.03 – 15.04.2017, în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare în obiectivele supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

PREŢ MIEL 2017. Astfel, în perioada 15.03 – 15.04.2017 este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA, CSVSA şi CSVZ, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică, vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, se asigură necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

PREŢ MIEL 2017. Pentru eficientizarea acestor acţiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorităţi competente judeţene/locale (Primării, Consilii Judeţene, Instituţii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc) în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control, în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorităţi.

PREŢ MIEL 2017. Carnea de miel

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea carnii de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi stării de igienă corespunzătoare;

– verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.