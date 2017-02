Vola.ro. Reduceri importante la vacanțe în Tenerife

Cei care își fac planuri de vacanță pentru anul acesta pot beneficia în această perioadă de câteva oferte atractive de la Vola.ro. Iată ce reduceri sunt la vacanțe în Tenerife.

Vacanțe în Tenerife. Cum te poți distra

Tenerife este o insula paradisiaca unde natura a combinat paduri luxuriante, munti, vulcani, plaja, desert dar si o flora si fauna exotica. In centrul acestei insule troneaza muntele EL Teide, cel mai inalt varf din Spania, cu inaltimea de 3.718 m, ceea ce transforma insula intr-o destinatie obligatorie pentru cei care iubesc drumetiile. In Tenerife gasesti munte si mare, muzee si monumente care ilustreaza istoria bogata precum si o viata de noapte de nota 10, culminand cu cel mai mare carnaval din lume, Carnavalul Santa Cruz de Tenerife, care are toate sansele sa devina Patrimoniu Unesco.

Despre Tenerife se vorbeste numai la superlativ: cea mai mare insula din Grupul Insulelor Canare, cea mai populata insula a Spaniei, cea mai vizitata destinatie turistica, cel mai mare carnaval, cele mai frumoase plaje, cel mai inalt punct din Spania.

Cele mai vizitate orase si statiuni din Tenerife sunt Santa Cruz de Tenerife, capitala vibranta a insulei, Los Abrigos, un sat pescaresc pitoresc, Costa Adeje un oras vechi aflat pe dealul de langa coasta, Las Americas, numit si Costa Adeje, un oras special construit pentru turisti, Los Cristianos, fost sat pescaresc, in prezent o destinatie turistica majora, Puerto de la Cruz unde se afla parcul Zoologic, El Medano, un port dar totodata capitala de windsurf a Europei, Los Gigantes, cu stancile sale fabuloase sau Orotava.

Vacanțe în Tenerife. Sport și călătorii prin locuri încărcate cu istorie

In prezent, turismul este cea mai importanta sursa de venit a insulei, care ofera conditii excelente de vacanta, fiind destinatia prefarata de turistii din intreaga lume. Majoritatea turistilor iau cu asalt sudul insulei Tenerife, unde se afla statiuni de top precum Playa de las Americas si Los Cristianos. Pasionatii de golf se intreapta catre Costa Adeje, unde exista 9 terenuri de golf dar si numeroase hoteluri de lux si parcuri acvatice.

Cei care vor sa exploreze si nordul fac un popas in Puerto de la Cruz, cel mai vizitat oras din nordul insulei. Pasionatii de istorie au la dispozitie siturile arheologice si Piramidele Guimar, precum si muzee interesante precum Muzeul Arheologic din Puerto de la Cruz, Muzeul Naturii si al Omului, Muzeul Istoriei Tenerife sau Muzeul de Antropologie din Tenerife.