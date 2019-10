Vloggerul Gaju KYD, gest șocant: A pus un copil de 10 ani să-i conducă mașina

Lecție de teribilism în parcarea unui mall. Gaju KYD, un vlogger din Oradea a postat pe internet un videoclip în care îl învață pe un copil de 10 ani să-i conducă mașina, deși, din punct de vedere legal, minorilor le este interzis să urce la volan.

Vloggerul, care are pseudonimul Gaju KYD pe internet, numele real fiind Victor Halacu, îl și îndeamnă pe copil să accelereze. Mama celui mic ar fi fost și ea de față.

La începutul clipului, vloggerul apare la volan. Pasager este fanul său de 10 ani. La un moment dat, se vede cum acesta iese cu mașina din parcarea mallului, iar pe stradă conduce cu viteză: ajunge în câteva secunde la peste 130 de km la oră, pe un drum ce nu seamănă deloc cu o șosea de mare viteză.

Vloger-ul și copilul de 10 ani se întorc în parcarea mallului, iar cel mic urcă la volanul bolidului de 450 de cai putere. Youtuber-ul chiar îl pune să accelereze.

Clipul a strâns peste 70 de mii de vizualizări în doar 24 de ore. Unii au lăudat inițiativa vlogger-ului, poliția însă l-a luat la ochi.

”În urma aparitiei imaginilor respective in spatiul public, din dispoziția sefului Inspectoratului de Poliție Bihor s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari, urmand ca in funcție de rezultate, sa fie luate masurile legale in consecinta”, a declarat ALINA FĂRCUȚA, purtător de cuvânt IPJ Bihor.

Legea spune că minorii nu pot urca la volanul unei mașini, iar dacă se întâmplă contrariul, părinții sau tutorii riscă să ia amenzi sau chiar pedepse cu închisoarea, în anumite cazuri.