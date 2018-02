Vlad Cosma revine cu noi acuzații: Onea m-a chemat să refac o declarație în dosarul lui Greblă

Vlad Cosma a intervenit telefonic, luni seara, la Antena 3, anuntand noi dezvaluiri despre "abuzurile" procurorilor DNA din Ploiesti. In scurta interventie, Cosma a vorbit despre "o fabricare a dosarului" lui Toni Grebla sustinand ca el a fost chemat la DNA Ploiesti de catre procurorul Onea ca sa refaca o declaratie in sensul in care sa introduca date false pentru "a da greutate" dosarului, scrie hotnews.ro.

"Domnul Onea era foarte speriat astazi. Seful DNA Ploiesti vine si spune azi ca eu am adus documentele, asa este. Dumneavoastra m-ati pus sa le modific data. Onea s-a dat de gol. (...) Onea si Negulescu au devenit profesionisti in a maslui probele", a spus Cosma, luni seara, la Antena 3.

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, a declarat luni intr-o conferinta de presa ca "niciodata nu au fost falsificate probe in dosare", sustinand ca Vlad Cosma si apropiatii acestuia exercita "de aproximativ doua luni" un santaj asupra procurorilor pentru a influenta instanta in procesul de coruptie in care e judecat.

Intrebat de ziaristi daca vocea care se aude in inregistrarile difuzate de Vlad Cosma este a sa, Onea a raspuns: "Este posibil sa fie vocea mea" dar "sunt inregistrari prezentate in mod trunchiat", "nu stiu sa va spun la acest moment". In orice caz, spune acesta, "nu exista nicio problema de legalitate, asta pot sa o confirm" iar fostul procuror Mircea Negulescu "a raspuns personal pentru ceea ce a facut si de ceea ce noi aici in institutie nu am avut cunostinta".