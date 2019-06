Viorica Dăncilă, noi promisiuni la Bruxelles: Nu vor mai exista schimbări în Justiție!

Şefa Guvernului a avut întâlniri cu primii doi oameni din Comisia Europeană, Jean-Claude Juncker și Frans Timmermans, pe care i-a asigurat că nu vor mai exista schimbări în sistemul judiciar.

După ce a fost primită de Jean-Claude Juncker, Viorica Dăncilă a intrat la discuţii cu preşedintele Comisiei Europene şi cu mâna dreaptă a acestuia, olandezul Frans Timmermans.

Deschiderea la dialog a premierului vine după ce oficialii europeni au criticat dur reformele din justiţie plănuite în ultimul an. Sub mandatul lui Dragnea, PSD a criticat dur Uniunea Europeană și nici premierul nu s-a lăsat mai prejos. I-a acuzat pe oficialii europeni că discriminează România.

”Dialog foarte constructiv cu @JunckerEU și @Timmermans pe prioritățile UE pentru următorul ciclu legislativ și rezultatele bune obținute de @ro2019eu. România a avut întotdeauna o abordare europeană și va continua să-și consolideze cooperarea cu Comisia Europeană.”, a scris Dăncilă pe Twitter, unde a postat și poze cu cei doi lideri europeni.

Very constructive dialogue with @JunckerEU and @TimmermansEU on #EU priorities for the next legislative cycle and the good results obtained by the @ro2019eu. Romania always had an European approach and will continue to strengthen its cooperation with the European Commission. pic.twitter.com/H6alcr0ryw