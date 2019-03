Viorel Cataramă îi cere lui Klaus Iohannis să exercite dreptul de veto al României

Președintele partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, îi cere președintelui Klaus Iohannis să exercite dreptul de veto al României în Consiliul European din cauza faptului că țara noastră este ținută pe nedrept în afara spațiului Schengen.

”Dreapta Liberala condamna cu fermitate declaratiile dlui. Manfred Weber cu privire la apartenenta Romaniei la Spatiul Schengen.

Tara noastra a indeplinit toate conditiile aderarii, iar problemele existente, mai ales in domeniul independentei justitiei (pe buna dreptate criticate de comunitatea internationala) nu pot justifica in niciun fel neadmiterea noastra in acest spatiu; in fapt, se trece sub tacere motivul real (dreptul de veto exercitat de un stat membru UE) si se invoca motive care in ultima instanta jignesc si insulta poporul roman.

De aceea, ii cerem din nou Presedintelui Iohannis, sa exercite dreptul de veto al tarii noastre in Consiliul European, cat timp tara noastra este tinuta pe motive mincinoase in afara Spatiului Schengen”, arată Viorel Cataramă.