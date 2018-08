VIDEO șocant. Turiști israelieni, scoși din taxi, bătuți de jandarmi pe 10 august. Apelul ambasadei

Turiști israelieni, bătuți la București de jandarmi

Ambasada Israelului la București anunță că patru turiști israelieni au fost scoși dintr-un taxi și bătuți de jandarmi la mitingul din 10 august. Victimele vor depunde plângere penală. Între timp, cazul a apărut în presa israeliană.

"Avand in vedere dovezile pe care le avem in acest moment, se pare ca turisti israelieni nevinovati s-au aflat foarte aproape de locul unde s-au petrecut incidentele violente de vineri seara, in timp ce mergeau, cu un taxi, de la hotel, catre un restaurant din Bucuresti.

Au fost opriti, trasi afara din masina si, in ciuda faptului ca au aratat pasapoartele straine si au explicat ca nu au nimic de a face cu evenimentele in curs, au fost batuti de catre fortele de ordine.", se arata intr-un mesaj al Ambasadei Israelului la Bucuresti, citat de Ziare.com.

"Consideram acest incident ca fiind inaccepatbil si extrem de serios. Turistii israelieni care au avut de suferit de pe urma interventiei brutale vor depune plangere penala impotriva agresorilor", transmite ambasada.

Cazul turiștilor israelieni a apărut și în presa din Israel.

Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Clubul Taximetriștilor. Taximetristul implicat a precizat la rândul său că a fost bătut de forțele de ordine.